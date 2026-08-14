Carpi-Pianese, i convocati di mister Zanchetta

In vista della sfida di domani, sabato 15 agosto, contro il Carpi, valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C Regionale e in programma alle ore 21.00 al Sandro Cabassi, sono stati convocati 24 calciatori bianconeri. Di seguito l’elenco completo.
Portieri: Gianluca Astaldi, Michele Pezzolato, Andrea Zambuto.
Difensori: Davide Bigiarini, Francesco Chesti, Tommaso Corti, Luca Ercolani, Lorenzo Masetti, Gabriele Morelli, Nicola Pintus.
Centrocampisti: Marco Bertini, Tommaso Casalino, Matteo Colombo, Claudio Mamah Martey, Francesco Proietto, Carlo Maria Testa, Manuel Tirelli, Lorenzo Vigiani.
Attaccanti: Leonardo Bellini, Luca Fabrizi, Simone Ianesi, Gabriele Negri, Lorenzo Peli, Kleidi Xhani.
(Ufficio Stampa US Pianese)
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