Test Match. Bologna-Pisa 1-4

Lungo e probante Test Match per il Pisa Sporting Club.
I Nerazzurri hanno affrontato il Bologna in una inedita amichevole sulla distanza dei 150 minuti andata in scena questo pomeriggio al Centro Sportivo “Niccolò Galli”.
Ad una settimana dall’inizio della stagione ufficiale – il Pisa giocherà lunedì 17 agosto contro l’Empoli, match valido per i 32esimi della Coppa Italia FrecciaRossa – lo staff tecnico nerazzurro ha così potuto fare le prove generali ruotando sulla lunga distanza quasi tutti gli effettivi; non hanno preso parte alla trasferta alcuni calciatori a riposo precauzionale, oppure impegnati in programmi personalizzati.
Per la cronaca il Pisa si è imposto 4-1. Il tabellino:
BOLOGNA. Skorupski (76′ Pessina), Zortea (76′ Vitik), Helland (76′ El Azzouzi), Ilic (76′ De Silvestri), Miranda (76′ Alhassane), Moro (52′ Libra, 76′ Odgaard), Ferguson (52′ Amondarain), Bernardeschi (76′ Pobega, 112′ Holm), Dominguez (76′ Rowe), Dallinga (76′ Dovbyk), Cambiaghi (76′ Orsolini). A disposizione. Happonen. Allenatore Tedesco.
PISA. Semper (90′ Vukovic, 137′ Loria); Zanon (90′ Calabresi), Caracciolo (90′ Primasso, 137′ Sapola), Canestrelli (90′ Bozhinov), Leris (90′ Mbambi, 137′ Frosali); Piccinini (90′ Buffon, 137′ Maucci), Leone (90′ Esteves), Vural (76′ Loyola); Marras (76′ Ferrah, 137′ Conti), Meister (76′ Moreo), Tramoni (76′ Rao). Allenatore Bianco
Arbitro. Andrea Zoppi di Firenze.
Reti. 22′ Canestrelli, 42′ Marras, 47′ Vural, 67′ Dallinga (rigore), 73′ Marras
Si rringrazia per la foto Matteo Papini
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