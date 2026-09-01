Parte ufficialmente la stagione 2026-2027 del settore giovanile nerazzurro.

Questa sera, nell’ambito della “Notte dello Sport” del Comune di Casciana Terme (Piazza Garibaldi, ore 21.15) il Pisa Sporting Club presenterà le squadre Primavera, Under 17 e Under 16, del settore maschile, e Under 19, Under 17 e Under 15, del settore femminile; una grande festa, presentata da Eva Marcello e accompagnata dalla musica di Andrea Caciolli, nella località che ormai da qualche anno è diventata il quartier generale della Primavera nerazzurra, attesa venerdì dal debutto in campionato.

Debutto che a breve riguarderà anche tutte le altre squadre dell’Academy guidata dal Responsabile Dante Lucarelli. Vediamo nel dettaglio i tecnici chiamati a guidare, categoria per categoria, le giovani speranze del calcio pisano:

PRIMAVERA. Miguel Veloso

UNDER 19 FEMMINILE. Claudio Innocenti

UNDER 17 MASCHILE. Luca Sordi

UNDER 17 FEMMINILE. Stefano Colombo

UNDER 16 MASCHILE. Alessio Rubicini

UNDER 15 MASCHILE. Gabriel Pucci

UNDER 15 FEMMINILE. Riccardo Pistoresi

UNDER 14 MASCHILE. Jacopo Del Grande

UNDER 13 MASCHILE. Igor Menichini

UNDER 12 MASCHILE. Gabriele Marziale

UNDER 12 FEMMINILE. Laura Teodori

UNDER 11 MASCHILE. Giacomo Pesi

UNDER 10 MASCHILE. Emanuele Guidotti, Matteo Cappelli

UNDER 10 FEMMINILE. Paola D’Alascio

UNDER 9 MASCHILE. Luca Meini, Luca Salvini

UNDER 8 MASCHILE. Francesco Fenucci

<p>The post Academy, da Casciana Terme il via alla stagione first appeared on Pisa Sporting Club.</p>