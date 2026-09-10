Academy, dalla Primavera agli Under 15 tutti in campo

Riprende l’attività del settore giovanile nerazzurro.
La Primavera di Miguel Veloso (nella foto) scende in campo a Frosinone per il primo match in trasferta della stagione, mentre gli Under 17 fanno visita alla Juventus; doppio confronto casalingo con il Torino, infine, per Under 16 e Under 15
Campionato PRIMAVERA 2
Frosinone-Pisa (sabato, ore 11.00)
Campo “Città dello Sport”, Ferentino
Campionato UNDER 17
Juventus-Pisa (domenica, ore 11.00)
Campo “Ale&Ricky”, Torino
Campionato UNDER 16
Pisa-Torino (domenica, ore 13.00)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 15
Pisa-Torino (domenica, ore 11.00)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
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