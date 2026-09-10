Cetilar Arena, parte la “Match Delivery”

Entrare alla Cetilar Arena per seguire un match dei nerazzurri, selezionare da un catalogo esclusivo un prodotto ufficiale del Pisa Sporting Club, ordinarlo, e riceverlo direttamente al proprio posto.

A partire dalla gara con la Virtus Entella, in programma venerdì (ore 21.00), tutto questo sarà possibile per gli spettatori della Tribuna Coperta (Superiore e Inferiore) della Cetilar Arena, che potranno così usufruire di un servizio innovativo e, sicuramente, di grande utilità.

All’interno della Tribuna della Cetilar Arena sarà possibile, infatti, individuare il QR code attraverso il quale si avrà accesso ad una pagina dedicata dell’e-commerce ufficiale del Pisa Sporting Club, con una selezione esclusiva di prodotti disponibili

Una volta selezionato il prodotto da acquistare sarà necessario compilare un form dove indicare settore, fila e posto per la consegna; nel giro di pochi minuti l’ordine sarà consegnato direttamente al posto indicato. Qualora non fosse possibile la consegna diretta, lo staff del Pisa Sporting Club provvederà a contattare il tifoso per organizzare il ritiro del prodotto di fronte al termine della partita nell’apposito desk di fronte all’Hospitality “Ing. Ferrari”, posizionata ai piedi della Tribuna Coperta.

Tale operazione, per il momento riservata soltanto agli utenti della Tribuna Coperta, sarà possibile a partire da un’ora prima del fischio d’inizio della gara e fino all’inizio del secondo tempo.

Ricordiamo ancora una volta che i prodotti disponibili rappresentano soltanto una selezione di tutta l’ampia collezione ufficiale Pisa Sporting Club, disponibile sulla piattaforma e-commerce (con consegna, in questo caso, “standard”) oppure direttamente nel nuovissimo Store ufficiale di via di Banchi.

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