Pisa SC e Confcommercio, nuova e importante partnership

Rafforzare il legame tra il Pisa Sporting Club, il tessuto imprenditoriale e la Comunità di Pisa.

Nasce con questi obiettivi la partnership tra il Club Nerazzurro e Confcommercio Pisa, realtà del territorio che da oltre 80 anni è al fianco delle imprese nei settori del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti, della cultura e delle libere professioni.

Confcommercio Pisa è dunque, da sempre, l’Associazione di categoria di riferimento del territorio e insieme al Pisa Sporting Club lavorerà alla creazione di nuove occasioni di incontro e collaborazione con le imprese associate, sviluppando iniziative comuni dedicate anche alla valorizzazione turistica e culturale della Città.

Un percorso condiviso che mette al centro Pisa, le sue imprese e la sua comunità

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