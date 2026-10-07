Anche il Pisa SC ha fatto “GOAL!”; un Festival da record

Si chiude il sipario sull’edizione 2026 di GOAL! Festival

E il bilancio è sicuramente positivo per un evento che, anno dopo anno, cresce nei numeri e nei contenuti grazie ad un calendario di appuntamenti di assoluto rilievo; come quello appena conclusosi e che ha visto tra i protagonisti anche il Pisa Sporting Club. Come Società abbiamo avuto il piacere di partecipare al Festival, infatti, su più fronti contribuendo a raccontare il calcio attraverso prospettive diverse.

Venerdì 2 ottobre, il panel Tech & Rehab, dedicato all’impatto delle nuove tecnologie nella medicina sportiva, ha visto la partecipazione del nostro Presidente Giuseppe Corrado insieme al Professor Carmelo Chisari dell’Università di Pisa.

Sabato e Domenica, la Cetilar Arena è stata protagonista del “GOAL Tour”: un viaggio nel cuore dello Stadio accompagnati dalle emozioni e dai ricordi raccolti anche grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Cento-Pisa1909 Football Museum

Sempre nella giornata di sabato, lo spazio giochi della Stazione Leopolda si è poi trasformato in un piccolo campo da calcio per i più giovani visitatori del Festival che hanno potuto giocare, divertirsi e mettersi alla prova sotto la guida degli istruttori della nostra Academy.

Domenica pomeriggio, il panel “La maglia da calcio” ha invece acceso i riflettori sul percorso che porta alla creazione di una jersey e sul modo in cui questa possa trasformarsi, nel tempo, in un vero e proprio oggetto di cultura e collezionismo. A rappresentare il Pisa SC, Nicola Zanetti, Retail & Channels Manager e Francesco Cecchi, Media & Content. (nella foto un momento del panel)

Quattro momenti diversi, ma un unico filo conduttore: raccontare il calcio oltre il calcio, mettendo in dialogo sport, innovazione, comunicazione, cultura e territorio. Un percorso trasversale che abbiamo avuto il piacere di accompagnare con la speranza di percorrere insieme a “GOAL!” ancora tanta strada

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