INFO BIGLIETTI: RAVENNA-PONTEDERA

È
aperta
la
vendita
dei
biglietti
per
il
settore
ospiti
per
assistere
alla
gara
Ravenna-Pontedera,
diciassettesima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
domenica
7
dicembre,
ore
17:30,
allo
Stadio
Bruno
Benelli
di
Ravenna.
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
sono
disponibili
sul
circuito
Vivaticket
con
i
seguenti
prezzi
(ai
quali
aggiungere
il
costo
diritto
di
prevendita):
–
INTERO:
€10,00
–
RIDOTTO
DONNA
O
OVER
65:
€8,00
–
RIDOTTO
YOUNG
14-23
ANNI:
€5,00
–
RIDOTTO
UNDER
14:
€2,00
accompagnato
da
adulto.
La
vendita
terminerà
sabato
6
dicembre
alle
ore
19:00.
Il
giorno
della
gara
non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti.