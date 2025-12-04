Un Natale in Nerazzurro per la Fondazione Stella Maris

Poche

settimane

fa

il

Centro

Sportivo

di

San

Piero

a

Grado

aveva

aperto

le

porte

ad

un

piccolo

gruppo

di

bambini

seguiti,

all’IRCCS

Fondazione

Stella

Maris,

dall’unità

operativa

di

Neurologia

dello

sviluppo

e

da

quella

di

Psichiatria

e

Psicofarmacologia

dello

sviluppo.

Una

visita

speciale

che

aveva

toccato

il

cuore

e

lo

spirito

del

gruppo

nerazzurro

che

ha

così

voluto

fare

altrettanto;



Samuele

Angori,



Giovanni

Bonfanti

e



Gabriele

Piccinini,

in

rappresentanza

di

tutto

il

Pisa

Sporting

Club

hanno

portato,

ieri

mattina,

un

carico

di

doni

natalizi,

di

sorrisi

e

di

Auguri

alla

Fondazione

Stella

Maris

di

Calambrone.

La

delegazione

ha

visitato

alcuni

reparti

e

aree

di

attesa

della

Stella

Maris,

incontrando

i

pazienti,

i

loro

familiari

e

il

personale

sanitario.

La

mattinata

è

trascorsa

veloce

tra

selfie,

autografi,

sorrisi

e

la

consegna

di

alcuni

gadget

da

parte

della

squadra

ai

bambini

e

ragazzi

presenti.

La

visita

si

è

conclusa

nel

Laboratorio

di

Medicina

Molecolare

e

Neurobiologia,

dove

i

ragazzi

hanno

potuto

osservare

da

vicino

alcune

delle

linee

di

ricerca

dell’IRCCS

del

Calambrone.﻿

Presente

il

Presidente

dell’IRCCS

Fondazione

Stella

Maris,



Giuliano

Maffei,

che

ha

ricordato:

“Per

noi

è

un

onore

aver

ricevuto

una

rappresentanza

della

squadra.

Una

nuova

testimonianza

della vicinanza

e

del

legame

affettivo

che

ci

uniscono

da

tempo:

è

una

storia

che

continua

ed

è

bello

questo

essere

insieme,

ciascuno

con

i

propri

talenti.

Siamo

rimasti

molto

colpiti

dall’attenzione

dei

calciatori

per

le

cose

che

facciamo

e

dal

loro

interesse

nell’ascoltare

i

nostri

ricercatori.

La

mattinata

è

stata

davvero

ricca

di

incontri

emozionanti

con

i

giovani

pazienti

e

le

loro

famiglie,

e

il

nostro

è

davvero

un

grazie

dal

cuore“.