Un Natale in Nerazzurro per la Fondazione Stella Maris

Poche
settimane
fa
il
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado
aveva
aperto
le
porte
ad
un
piccolo
gruppo
di
bambini
seguiti,
all’IRCCS
Fondazione
Stella
Maris,
dall’unità
operativa
di
Neurologia
dello
sviluppo
e
da
quella
di
Psichiatria
e
Psicofarmacologia
dello
sviluppo.
Una
visita
speciale
che
aveva
toccato
il
cuore
e
lo
spirito
del
gruppo
nerazzurro
che
ha
così
voluto
fare
altrettanto;
Samuele
Angori,
Giovanni
Bonfanti
e
Gabriele
Piccinini,
in
rappresentanza
di
tutto
il
Pisa
Sporting
Club
hanno
portato,
ieri
mattina,
un
carico
di
doni
natalizi,
di
sorrisi
e
di
Auguri
alla
Fondazione
Stella
Maris
di
Calambrone.
La
delegazione
ha
visitato
alcuni
reparti
e
aree
di
attesa
della
Stella
Maris,
incontrando
i
pazienti,
i
loro
familiari
e
il
personale
sanitario.
La
mattinata
è
trascorsa
veloce
tra
selfie,
autografi,
sorrisi
e
la
consegna
di
alcuni
gadget
da
parte
della
squadra
ai
bambini
e
ragazzi
presenti.
La
visita
si
è
conclusa
nel
Laboratorio
di
Medicina
Molecolare
e
Neurobiologia,
dove
i
ragazzi
hanno
potuto
osservare
da
vicino
alcune
delle
linee
di
ricerca
dell’IRCCS
del
Calambrone.
Presente
il
Presidente
dell’IRCCS
Fondazione
Stella
Maris,
Giuliano
Maffei,
che
ha
ricordato:
“Per
noi
è
un
onore
aver
ricevuto
una
rappresentanza
della
squadra.
Una
nuova
testimonianza
della vicinanza
e
del
legame
affettivo
che
ci
uniscono
da
tempo:
è
una
storia
che
continua
ed
è
bello
questo
essere
insieme,
ciascuno
con
i
propri
talenti.
Siamo
rimasti
molto
colpiti
dall’attenzione
dei
calciatori
per
le
cose
che
facciamo
e
dal
loro
interesse
nell’ascoltare
i
nostri
ricercatori.
La
mattinata
è
stata
davvero
ricca
di
incontri
emozionanti
con
i
giovani
pazienti
e
le
loro
famiglie,
e
il
nostro
è
davvero
un
grazie
dal
cuore“.