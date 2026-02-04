Posted on by

INFO BIGLIETTI: PONTEDERA-TERNANA

È
aperta
la
vendita
dei
biglietti
per
assistere
alla
gara
Pontedera-Ternana,
venticinquesima
giornata
di

Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
domenica
8
febbraio,
ore
12:30,
allo
stadio
Ettore
Mannucci.


DOVE
ACQUISTARE
I
BIGLIETTI

I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
sono
disponibili
sul
circuito
ETES
e
presso
le
seguenti
biglietterie:


Point
“Pontedera
Cuore
Granata”
(Piazza
Martiri
della
Libertà):
giovedì
10-12
e
17-20;
venerdì
10-12:30
e
17-20;
sabato
10-12:30
e
17-20;
domenica
chiuso).


Biglietteria
Stadio,
aperta
solo
il
giorno
gara,
domenica,
dalle
10
fino
a
fine
primo
tempo.


PREZZI (intero
19-65
anni;
ridotto
per
donne,
14-18
anni
non
compiuti
e
over
66)


TRIBUNA
CENTRALE:
€30,00
solo
intero;


TRIBUNA
LATERALE:
€19,00
intero

€14
ridotto;


RETTILINEO
DI
TRIBUNA:
€14,00
intero

€11
ridotto;


GRADINATA
NORD:
€12,00
intero

€6,00
ridotto.

N.B.:
in
tutti
i
settori
escluso
Tribuna
Centrale
€1,00
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
un
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio
in
tutti
i
settori.

N.B.:
in
caso
di
acquisto
il
giorno
della
partita
saranno
aggiunti
€2,00
di
prevendita.


SETTORE
OSPITI
E
ACCREDITI
STAMPA


SETTORE
OSPITI:
intero
€13,50
comprensivo
di
prevendita;
ridotto
€2
comprensivo
di
prevendita
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio.
La
vendita
online
sarà
attiva
fino
alle
ore
19
di
sabato
7
febbraio.
Non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti
il
giorno
della
gara.


ACCREDITI
STAMPA:
ufficiostampa@uspontedera.it.
Ogni
richiesta
dovrà
pervenire
entro
e
non
oltre
le
ore
13
di
venerdì
6
febbraio.