INFO BIGLIETTI: PONTEDERA-TERNANA

È
aperta
la
vendita
dei
biglietti
per
assistere
alla
gara
Pontedera-Ternana,
venticinquesima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
domenica
8
febbraio,
ore
12:30,
allo
stadio
Ettore
Mannucci.
DOVE
ACQUISTARE
I
BIGLIETTI
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
sono
disponibili
sul
circuito
ETES
e
presso
le
seguenti
biglietterie:
•
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”
(Piazza
Martiri
della
Libertà):
giovedì
10-12
e
17-20;
venerdì
10-12:30
e
17-20;
sabato
10-12:30
e
17-20;
domenica
chiuso).
•
Biglietteria
Stadio,
aperta
solo
il
giorno
gara,
domenica,
dalle
10
fino
a
fine
primo
tempo.
PREZZI (intero
19-65
anni;
ridotto
per
donne,
14-18
anni
non
compiuti
e
over
66)
•
TRIBUNA
CENTRALE:
€30,00
solo
intero;
•
TRIBUNA
LATERALE:
€19,00
intero
–
€14
ridotto;
•
RETTILINEO
DI
TRIBUNA:
€14,00
intero
–
€11
ridotto;
•
GRADINATA
NORD:
€12,00
intero
–
€6,00
ridotto.
N.B.:
in
tutti
i
settori
escluso
Tribuna
Centrale
€1,00
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
un
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio
in
tutti
i
settori.
N.B.:
in
caso
di
acquisto
il
giorno
della
partita
saranno
aggiunti
€2,00
di
prevendita.
SETTORE
OSPITI
E
ACCREDITI
STAMPA
•
SETTORE
OSPITI:
intero
€13,50
comprensivo
di
prevendita;
ridotto
€2
comprensivo
di
prevendita
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio.
La
vendita
online
sarà
attiva
fino
alle
ore
19
di
sabato
7
febbraio.
Non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti
il
giorno
della
gara.
•
ACCREDITI
STAMPA:
ufficiostampa@uspontedera.it.
Ogni
richiesta
dovrà
pervenire
entro
e
non
oltre
le
ore
13
di
venerdì
6
febbraio.