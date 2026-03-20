Le curiosità delle finali

Nella storia del Torneo di Viareggio ci sono otto partite finite in parità al 90° e poi decise ai tempi supplementari. Ecco le sfide con alcuni protagonisti d’eccezione.

1960 – Milan-Dukla Praga 1-0 (Bettini)

1967 – Bologna-Fiorentina 3-2 (autorete di Bussolari, Paganini e

Lucchitta per il Bologna; Brugnera e Peronace per la Fiorentina)

1973 – Fiorentina-Bologna 1-0 (Rosi)

1974 – Fiorentina-Lazio 2-1 (Rosi, Desolati per la Fiorentina, Coletta per la Lazio)

1982 – Fiorentina-Ipswich Town 1-0 (Cecconi)

1994 – Juventus-Fiorentina 3-2 (Cammarata, Manfredini, Del Piero; 2 Banchelli per la Fiorentina)

2014 – Milan-Anderlecht 3-1 (Petagna, Fabbro, Mastalli per il Milan; Leya Iseka per i belgi) L’allenatore del Milan era Filippo Inzaghi

2018 – Inter-Fiorentina 2-1 (Belkheir, Vergani per l’Inter; Sottil per la Fiorentina)

In cinque occasioni il torneo è stato deciso ai calci di rigore, visto che i tempi supplementari non erano riusciti a rompere l’equilibrio.

1995 – Torino-Fiorentina 2-2 (Bernardi e Mezzano; 2 Flachi) e poi 6-5 dopo i rigori

2008 – Inter-Empoli 2-2 (2 Balotelli; Arvia e Caturano) poi 7-6 dopo i rigori

2017 – Sassuolo-Empoli 2-2 (Adjapong, Scamacca per il Sassuolo; Zini e Manicone per l’Empoli) poi 4-2 ai rigori con rete decisiva di

Scamacca.

2019 – Bologna-Genoa 1-1 (Cossalter per il Bologna e Bianchi per il Genoa) poi 6-5 dopo i rigori

2022 – Sassuolo-Alex Transfiguration 0-0 poi 5-3 dopo i calci di rigore.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti i tempi supplementari. Se dovesse persistere il segno X si procederà con i calci di rigore.

L’ultima finale decisa ai tempi supplementari risale al 2018, Inter-Fiorentina 2-1, con gol di Vergani al 6’ del primo tempo supplementare.

L’ultima finale decisa ai calci di rigore è stata nel 2022 fra Sassuolo e Alex Transfiguration, conclusasi sul 5-3 per gli emiliani: i tempi regolamentari e supplementari erano terminati 0-0.

L’ultima finale decisa entro i novanta minuti canonici di gioco è stata nel 2025 tra Genoa e Fiorentina, vinta dai liguri per 1-0.

L’articolo Le curiosità delle finali proviene da Viareggio Cup.