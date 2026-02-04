Pianese, Simone Ianesi si presenta: “Qui ho trovato un ambiente familiare. Vogliamo provare a giocarcela con tutti”

L’ultimo acquisto delle zebrette si è presentato ai tifosi dopo il suo esordio di sabato scorso: “Sono un giocatore rapido, a cui piace puntare l’uomo e creare superiorità in fase offensiva”

Sono stati sei giorni intensi quelli che ha vissuto Simone Ianesi e che lo hanno visto prima approdare a Piancastagnaio e poi esordire con la maglia bianconera già sabato scorso, 31 gennaio, nella sfortunata gara del Comunale contro la Vis Pesaro e conclusa 1-2 in favore degli ospiti. “Sono molto contento di essere qui – ha detto il calciatore –. Ho trovato un ambiente molto accogliente, una piccola famiglia, e devo dire che mi sto trovando molto bene”.

“Sono un giocatore rapido, a cui piace puntare l’uomo e creare superiorità in fase offensiva – ha detto il classe 2002, che ha scelto la maglia numero 10, nel presentarsi ai nuovi tifosi –. Mi piace partire largo da sinistra e rientrare per calciare a giro. Dispiace aver esordito con una sconfitta, perché ovviamente il risultato non ci ha premiato. Detto questo, sono sicuro che d’ora in avanti le cose andranno meglio. Io cerco sempre di dare il massimo, di creare più occasioni possibili e spero di riuscire a farne ancora di più nelle prossime partite”.

Il fantasista si è infine focalizzato sul prossimo impegno delle zebrette, che affronteranno l’Arezzo in trasferta domenica 8 febbraio. “Sarà una partita molto dura contro la capolista. Sappiamo che è una squadra costruita per vincere il campionato e lo sta dimostrando, ma credo che anche noi potremo giocarci la partita. Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo per tornare a casa con dei punti” ha concluso Ianesi.

