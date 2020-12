I gol di Belloni e Cutolo regalano i primi tre punti della stagione:

La Società Sportiva Arezzo affronta l’Imolese allo stadio “Romeo Galli” di Imola nella tredicesima giornata di Serie C 2020/21.

Queste le formazioni ufficiali:

Imolese: Siano, Rondanini, Rinaldi, Polidori, Stanco, Pilati (59′ Morachioli), Masala (59′ Provenzano), Tonetto, Torrasi, Lombardi, Carini.

A disp: Rossi, Ingrosso, D’Alena, Angeli, Sall, Ventola, Mele, Boccardi, Cerretti, Alboni.

All: Roberto Cevoli

Arezzo: Sala, Arini, Kodr, Belloni (78′ Sussi), Bortoletti (85′ Foglia), Baldan, Di Paolantonio, Luciani, Benucci, Cutolo (85′ Di Nardo), Zuppel (66′ Pesenti).

A disp: Loliva, Sportelli, Borghini, Merola, Soumah, Di Nardo, Gagliardotto, Maggioni, Foglia, Cherubin.

All: Andrea Camplone

Imolese-Arezzo 0-2

39′ Belloni, 71′ Cutolo

1′ È iniziata Imolese-Arezzo!

5′ Buono spunto di Luciani sulla destra, il cross in mezzo trova solo il portiere dell’Imolese Siano

7′ Pericoloso l’Arezzo con il sinistro di Cutolo deviato da un difensore per poco non beffa Siano

16′ Arezzo vicinissimo al gol con Cutolo: il suo sinistro sfiora il palo alla destra del portiere

18′ Risponde l’Imolese con Polidori lanciato sul filo del fuorigioco con il sinistro sfiora il palo

22′ Sinistro di Lombardi al volo sugli sviluppi di una punizione: palla che scheggia la traversa e termina fuori

23′ Risponde l’Arezzo con Cutolo che è bravo ad intercettare una palla e calciare con il sinistro dal limite: para Siano

37′ L’Arezzo vicinissimo al vantaggio con Arini che, su assist di testa di Zuppel, da due passi spara alto

39′ GOOOOL AREZZOOOOOO!!! Ha segnato Niccolò Belloni con un sinistro all’incrocio!!!!

41′ Ammonito Sala

44′ Ammonito Zuppel

45′ Finisce qui il primo tempo di Imolese-Arezzo!

46′ È iniziato il secondo tempo!

47′ L’Imolese parte forte: Stanco di prima intenzione sul primo palo trova una grande risposta di Sala

58′ Ancora un super Sala su Polidori da distanza ravvicinata

59′ Doppio cambio Imolese: escono Pilati e Masala, entrano Morachioli e Provenzano

63′ Ammonito mister Camplone per proteste

64′ Bella discesa sulla sistra di Belloni, cross al centro Zuppel prova un assist con il tacco sprecando un’ottima occasione

66′ Cambio Arezzo: esce Zuppel, entra Pesenti

67′ Ammonito Torrasi

71′ GOOOOOL AREZZOOOO!!!! Ha segnato il nostro capitano Aniello Cutolo!!

78′ Cambio Arezzo: esce Belloni, entra Sussi

85′ Doppio cambio Arezzo: escono Cutolo e Bortoletti, entrano Di Nardo e Foglia

87′ Da buona posizione ci prova Di Nardo al volo! Nessun problema per Siano

90′ Concessi 4′ di recupero!

90’+4 Termina qui Imolese-Arezzo!

