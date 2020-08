Il giocatore Michele Bruzzo è partito questa mattina alla volta di Sturno, il comune in provincia di Avellino dove la squadra campana è andata in ritiro pre-stagione. Il giocatore arriverà nel pomeriggio, nel frattempo la società Granata e quella Bianco Verde stanno ultimando le ultime carte per perfezionare il trasferimento.

L’articolo Michele Bruzzo in viaggio verso il ritiro dell’Avellino proviene da U.S. Citta di Pontedera.