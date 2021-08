L’U.S Città di Pontedera comunica che la partita amichevole contro la Juventus U23, in calendario domani (sabato 7 agosto), è stata ufficialmente annullata.

La società Granata è stata invitata dall’ASL di Pontedera alla somministrazione del vaccino ai componenti del gruppo squadra che ne sono ancora sprovvisti. In questi giorni staff tecnico e i giocatori riceveranno dunque la prima dose del vaccino.

Per motivi organizzativi e di riposo precauzionale la squadra non partirà per la trasferta di Torino.

L’articolo Comunicato Ufficiale: annullata l’amichevole tra Pontedera e Juventus U23 proviene da U.S. Citta di Pontedera.