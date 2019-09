Bei successi delle giovanili amaranto in alcuni tornei di fine Estate 2019. La Primavera trionfa al torneo “Due Strade” di Firenze battendo la Pistoiese 2-0 e la Fiorentina in finale per 1-0 con gol di Pallecchi.

I giovani del 2006 allenati da Ciardelli hanno trionfato nel “Memorial Anconetani” battendo in finale i padroni di casa del Pisa Ovest per 2-0. (p.nac)

