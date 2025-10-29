Pineto-Pianese, in vendita i biglietti

L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Mimmo Pavone-Alessandro Mariani” di Pineto, validi per la 12ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che vedrà affrontarsi Pineto e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14:30 di sabato prossimo, 1 novembre 2025.

I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati esclusivamente online su Ciaotickets.com.

Di seguito il costo dei tagliandi:

– Intero: € 15,00 + diritto di prevendita

– Ridotto (donne e over 65): € 8,00 + diritto di prevendita

– Ridotto Under 14: € 5,00 + diritto di prevendita

L’accesso allo stadio per i diversamente abili sarà possibile tramite accredito alla mail segreteria@pinetocalcio.it inviando il certificato attestante la patologia.