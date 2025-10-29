Coppa Italia Primavera. Empoli-Pisa 2-1

Sconfitta
al
fotofinish
per
il
Pisa
Sporting
Club
che
saluta
la
Coppa
Italia
di
categoria
battuta
dall’Empoli;
avanti
per
buona
parte
della
gara
i
nerazzurri
di
Innocenti
si
sono
visti
raggiungere
e
superare
dai
padroni
di
casa
abili
a
sfruttare
due
calci
piazzati
sul
filo
di
sirena.
Il
Tabellino
EMPOLI.
Versari,
Tavanti
(55′
Babalola),
Guglielmino,
Huqi,
Pasalic,
Gori,
Mazzi,
Mureddu
(83′
Monaco),
Samb,
Blini
(80′
Fiorini),
Menconi
(55′
Zanaga).
A
disposizione.
Neri,
Antonini,
Bembnista,
Bogardo,
Blazic,
Busiello,
Diousse.
Allenatore
Filippeschi.
PISA.
Luppichini,
Lenzoni
(68′
Bacciardi),
Mazzantini,
Battistella
(46′
Malfatti),
Bendinelli,
Casarosa
(63′
Bolognini),
Ribechini
(63′
Tosi),
Cenerini,
Novak,
Landucci,
Mainardi
(46′
Vivace).
A
disposizione.
Paolini,
Bernardini,
Bettazzi,
Menicucci,
Tuon,
Barsacchi.
Allenatore
Innocenti.
Arbitro.
Francesco
Burlando
di
Genova.
Assistenti.
Starnini-Andriambelo.
Reti.
44′
Casarosa,
86′
Fiorini,
94′
Zanaga.
Note.
Ammoniti
Mazzantini,
Novak.
Espulso
Monaco
al
95′