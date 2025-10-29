“Servirá un Pisa unito e compatto”

Il
Pisa
Sporting
Club
chiuderà
domani
(Cetilar
Arena,
ore
20.45)
il
programma
della
nona
giornata
del
Campionato
Serie
A
EniLive
sfidando
la
Lazio.
Una
sfida
importante
che
arriva
nel
pieno
di
un
mini
tour
de
force
che
vedrà
poi
i
nerazzurri
impegnati
domenica
a
Torino
e
venerdì
in
prossimo,
ancora
alla
Cetilar
Arena,
con
la
Cremonese.
Il
tecnico
nerazzurro
Alberto
Gilardino
ha
parlato
del
momento
della
sua
squadra
nella
consueta
conferenza
stampa
della
vigilia:
“Oltre
a
Lusuardi,
Stengs
ed
Esteves
dovremo
rinunciare
anche
ad
Albiol
che,
come
sapete,
ha
un
problema
alla
mano.
Per
il
resto
ho
tutti
a
disposizione
e
la
squadra
ha
fatto
un’ottima
settimana
di
lavoro;
ho
visto
grande
entusiasmo
e
grande
volontà
di
arrivare
alla
partita
di
domani
nel
modo
migliore
e
ripetere
la
prestazione
importante
di
Milano.
La
Lazio
è
una
squadra
forte
in
tutti
i
reparti,
allenata
da
un
grande
maestro,
difficilissimo
da
affrontare;
dovremo
stare
uniti
e
compatti
e
mettere
in
campo
la
nostra
grande
voglia
di
vincere“
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
Non
perdetevi
i
contenuti
speciali
sui
Social
ufficiali
della
Società,
presenti
sulle
piattaforme
Facebook
(Pisa
Sporting
Club),
X
(@PisaSC)
e
Instagram
(pisasportingclub),
TikTok
(pisasportingclub)
e
Twitch
(PisaSportingClub)