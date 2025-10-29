“Servirá un Pisa unito e compatto”

Il

Pisa

Sporting

Club

chiuderà

domani

(Cetilar

Arena,

ore

20.45)

il

programma

della

nona

giornata

del

Campionato

Serie

A

EniLive

sfidando

la

Lazio.

Una

sfida

importante

che

arriva

nel

pieno

di

un

mini

tour

de

force

che

vedrà

poi

i

nerazzurri

impegnati

domenica

a

Torino

e

venerdì

in

prossimo,

ancora

alla

Cetilar

Arena,

con

la

Cremonese.

Il

tecnico

nerazzurro



Alberto

Gilardino

ha

parlato

del

momento

della

sua

squadra

nella

consueta

conferenza

stampa

della

vigilia:

“Oltre

a

Lusuardi,

Stengs

ed

Esteves

dovremo

rinunciare

anche

ad

Albiol

che,

come

sapete,

ha

un

problema

alla

mano.

Per

il

resto

ho

tutti

a

disposizione

e

la

squadra

ha

fatto

un’ottima

settimana

di

lavoro;

ho

visto

grande

entusiasmo

e

grande

volontà

di

arrivare

alla

partita

di

domani

nel

modo

migliore

e

ripetere

la

prestazione

importante

di

Milano.

La

Lazio

è

una

squadra

forte

in

tutti

i

reparti,

allenata

da

un

grande

maestro,

difficilissimo

da

affrontare;

dovremo

stare

uniti

e

compatti

e

mettere

in

campo

la

nostra

grande

voglia

di

vincere“

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

Non

perdetevi

i

contenuti

speciali

sui

Social

ufficiali

della

Società,

presenti

sulle

piattaforme

Facebook

(Pisa

Sporting

Club),

X

(@PisaSC)

e

Instagram

(pisasportingclub),

TikTok

(pisasportingclub)

e

Twitch

(PisaSportingClub)