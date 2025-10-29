Pisa-Lazio, info rimborsi

Pisa

Sporting

Club

informa

che

è

stato

predisposto

un

servizio

di

rimborso

dei

biglietti

acquistati

per

la

gara

Pisa-Lazio

in

programma

giovedì

30

ottobre

2025

(ore

20.45)

alla

Cetilar

Arena

ma

non

più

validi

a

seguito

delle

decisioni

delle

Autorità

competenti

Sono

da

ritenersi

tali

tutti

i

biglietti

del

settore

ospiti

(Curva

Sud)

acquistati

dai

residenti

nella

Regione

Lazio.

I

titolari

dei

suddetti

biglietti,

per

ottenere

il

rimborso,

dovranno

recarsi

nel

punto

vendita

dove

è

stato

emesso

il

titolo

d’ingresso

entro

e

non

oltre

le

ore

20.00

di

giovedì

30

ottobre

2025