Pisa-Lazio, info rimborsi

Pisa
Sporting
Club
informa
che
è
stato
predisposto
un
servizio
di
rimborso
dei
biglietti
acquistati
per
la
gara
Pisa-Lazio
in
programma
giovedì
30
ottobre
2025
(ore
20.45)
alla
Cetilar
Arena
ma
non
più
validi
a
seguito
delle
decisioni
delle
Autorità
competenti
Sono
da
ritenersi
tali
tutti
i
biglietti
del
settore
ospiti
(Curva
Sud)
acquistati
dai
residenti
nella
Regione
Lazio.
I
titolari
dei
suddetti
biglietti,
per
ottenere
il
rimborso,
dovranno
recarsi
nel
punto
vendita
dove
è
stato
emesso
il
titolo
d’ingresso
entro
e
non
oltre
le
ore
20.00
di
giovedì
30
ottobre
2025