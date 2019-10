Le statistiche di Gozzano – Carrarese

Esiste un solo precedente tra le due squadre in Piemonte: 1-1 nella serie C dell’anno scorso. Gozzano record nel girone A 2019/20 per rigori a favore (4, come il Renate), espulsi a favore (3, come il Renate) e subiti (2, come Como, Pistoiese ed Alessandria).



Dirige Arena di Torre del Greco. Rossoblu senza successi in casa da 11 match ufficiali, con 4 pareggi e 7 sconfitte. Ultima affermazione 1-0 sull’AlbinoLeffe, coppa Italia di C, 6 febbraio scorso. L’ultima vittoria interna di campionato, 4-0 sul Cuneo, risale addirittura al 19 gennaio scorso. La Carrarese è la squadra regina dei gol segnati e subiti nei primi 15’ della ripresa del girone A 2019/20: 4 gol in entrambi i casi, nel primo primato condiviso con l’Olbia.Dirige Arena di Torre del Greco. Fonte Football data Così il precedente dello scorso 13 dicembre 2018: GOZZANO: Casadei; Mané, Emiliano, Bini; Petris (dal 31’st Evans), Gemelli, Tumminelli (dal 40’st Rizzo), Tordini, Palazzolo; Rolfini (dal 26’st Carletti), Messias. All.: Soda CARRARESE: Borra; Carissoni, Alari, Luca Ricci, Giacomo Ricci; Rosaia, Cardoselli (dal 15’st Pugliese); Mobilio (dal 10’st Maccarone), Piscopo (dal 15’st Biasci), Valente; Coralli (dal 10’st Tavano). All.: Baldini Arbitro: Cristian Cudini di Fermo Reti: 40′ Piscopo, 3’st Petris Ammoniti: Giacomo Ricci, Caccavallo, Rosaia, Tordini Espulsi: nessuno