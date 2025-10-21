Empoli Football Club scende in campo per l’Ottobre Rosa

In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno, l’Amministratore Delegato e Vice Presidente azzurra Rebecca Corsi ha donato due maglie azzurre personalizzate all’Associazione Astro e al Centro Donna di Empoli, entrambe attive a sostegno di progetti di ricerca dedicati al tema





L’Associazione ASTRO Onlus opera nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, promuovendo iniziative a sostegno del paziente oncologico. La missione è migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie attraverso un supporto integrato e continuativo. L’associazione si dedica a fornire supporto psicologico e assistenza sociale ai pazienti oncologici, organizzando attività e programmi di riabilitazione per migliorare la loro qualità di vita.





Il “Centro Donna” di Empoli è un punto di riferimento all’interno dell’Ospedale San Giuseppe, focalizzato sulla prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili. Offre servizi sanitari specifici per le donne, come visite senologiche, ginecologiche, uro-ginecologiche, consulenze genetiche e dietetiche.





Anche quest’anno,







Empoli Football Club







ha deciso di scendere in campo







accanto alle donne e alle associazioni







che ogni giorno lottano per la salute, la consapevolezza e la ricerca. Nel corso del mese di ottobre è attiva







una speciale collaborazione con la Clinica Leonardo, dedicata a tutte le donne abbonate e a tutte le donne che hanno acquistato il biglietto per la sfida contro il Venezia o lo acquisteranno per la prossima gara casalinga contro la





Sampdoria (martedì 28 ottobre alle 20.30).





Inoltre, gli azzurri giocheranno con delle maglie speciali







con un segno distintivo rosa





, simbolo di partecipazione e vicinanza a tutte le donne che stanno affrontando la malattia e alle loro famiglie. Al termine delle partite, le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta, e l’intero ricavato sarà donato al Centro Donna di Empoli, a sostegno delle sue attività di supporto, ascolto e prevenzione sul territorio.