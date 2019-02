Le curiosità di Milan-Empoli

A cura di Calcio & Social Communication le curiosità della sfida tra Milan e Empoli.

MILAN IMBATTUTO DA 7 TURNI: IN CORSO SERIE POSITIVA RECORD 2018/19 – Il Milan non perde da 7 giornate, in cui ha messo insieme 4 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo k.o. rossonero risale al 22 dicembre scorso, 0-1 in casa dalla Fiorentina. In corso la striscia positiva record rossonera 2018/19. UN MILAN “FORTUNATO” – Il Milan è una delle 3 squadre della serie A 2018/19 che ha beneficiato del maggior numero di autogol a favore, dopo 24 giornate: 3, come Sassuolo e Juventus. I tre autolesionisti in favore dei rossoneri sono stati l’empolese Capezzi, il laziale Wallace ed il cagliaritano Ceppitelli.

UN SOLO RIGORE CONTRO IL MILAN 2018/19 – Il Milan è una delle 4 squadre della serie A 2018/19 che ha subito meno rigori dopo 24 turni: appena 1, come Napoli, Frosinone e Sassuolo. L’unico rigore concesso agli avversari rossoneri è stato proprio in favore dell’Empoli, n