Vis Pesaro-Pianese, in vendita i biglietti

L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, validi per la 5ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che vedrà affrontarsi Vis Pesaro e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00 di sabato prossimo, 20 settembre 2025.

I tagliandi per il settore Curva Ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Di seguito il costo dei tagliandi:

– Intero: € 14,00 + commissione di servizio

– Ridotto: € 12,00 + commissione di servizio

– Ridottissimo: € 1,00 + commissione di servizio

La tariffa Ridotto è destinata a:

– Under 15 (ragazzi da 13 a 15 anni compiuti)

– Over 65 (persone che abbiano già compiuto 65 anni)

– Donne

La tariffa Ridottissimo è destinata a:

– Bambini da 0 a 12 anni compiuti

La società ricorda ai tifosi che i tagliandi saranno acquistabili solo ed esclusivamente nel settore Curva Ospiti e che il giorno della partita non sarà possibile acquistare il biglietto. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 19 settembre 2025.