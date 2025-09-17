L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, validi per la 5ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che vedrà affrontarsi Vis Pesaro e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00 di sabato prossimo, 20 settembre 2025.
I tagliandi per il settore Curva Ospiti possono essere acquistati:
– Online sul sito di VivaTicket
– Nei punti vendita autorizzati VivaTicket
Di seguito il costo dei tagliandi:
– Intero: € 14,00 + commissione di servizio
– Ridotto: € 12,00 + commissione di servizio
– Ridottissimo: € 1,00 + commissione di servizio
La tariffa Ridotto è destinata a:
– Under 15 (ragazzi da 13 a 15 anni compiuti)
– Over 65 (persone che abbiano già compiuto 65 anni)
– Donne
La tariffa Ridottissimo è destinata a:
– Bambini da 0 a 12 anni compiuti
La società ricorda ai tifosi che i tagliandi saranno acquistabili solo ed esclusivamente nel settore Curva Ospiti e che il giorno della partita non sarà possibile acquistare il biglietto. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 19 settembre 2025.
L’articolo Vis Pesaro-Pianese, in vendita i biglietti proviene da U.S. Pianese.
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Fai clic per condividere su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon
- Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit
- Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra) Pocket
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Stampa