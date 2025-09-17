Pisa Sc e Boglioli: una Partnership d’Eccellenza

Per

la

stagione

sportiva

2025/2026,

Boglioli

diventa

Official

Style

Partner

del

Pisa

Sporting

Club,

siglando

una

collaborazione

che

unisce

tradizione

sartoriale

e

spirito

sportivo.

Per

celebrare

il

ritorno

dei

nerazzurri

in

serie

A,

il

marchio

italiano

di

ricerca

contemporanea

ha

realizzato

le

divise

ufficiali

destinate

sia

alla

dirigenza

sia

alla

squadra.

Un

progetto

che

coniuga

stile

e

funzionalità,

interpretando

con

eleganza

le

esigenze

del

Club,

presentato

questa

mattina

nella

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

durante

il

Media

Day

dedicato

dal

Pisa

Sporting

Club

alla

stampa

Nazionale

e

Locale.

Il

team

creativo

Boglioli

ha

ideato

outfit

distintivi,

accomunati

da

una

visione

coerente

e

raffinata:

capi

dal

taglio

sartoriale,

pensati

per

garantire

comfort,

libertà

di

movimento

e

versatilità,

il

tutto

rigorosamente

su

misura.

Il

look

pensato

per

i

dirigenti

prevede

l’iconica



K-Jacket

destrutturata

in

pura

lana

blu

navy,

abbinata

a

pantaloni

sartoriali

dal

nuovo

volume,

con

fondo

ampio

e

forma

contemporanea.

Per

i

giocatori

e

l’allenatore

invece,

al

posto

della

giacca,



una

Overshirt

in

pura

lana

che

esprime

una

nuova

idea

di

eleganza

urbana,

un

lusso

rilassato

e

funzionale.

A

completare

la

divisa,

una

polo

in

lana

pregiata

nei

toni

del

blu.

Un

total

look

che

celebra

lo

spirito

Boglioli,

un

manifesto

di

stile

moderno

che

mantiene

intatto

il

DNA

sartoriale

del

brand,

attraverso

capi

destrutturati

e

nuove

interpretazioni

versatili

dell’eleganza

contemporanea.

“Siamo

felici

e

orgogliosi

di

questa

collaborazione

con

il

Pisa

Sporting

Club”

–

ha

dichiarato



Francesco

Russo,

Presidente

di

Boglioli.

–

“Il

binomio

di

calcio

e

sartorialità

rilassata

funziona

benissimo,

gli

atleti

e

i

dirigenti

sportivi

ricercano

capi

eleganti,

distintivi,

ma

anche

contemporanei

e

comodi,

e

questo

è

proprio

il

DNA

di

Boglioli.

Pisa

è

anche

un

brand

internazionale,

la

città

è

conosciuta

dovunque,

e

la

serie

A

è

uno

dei

migliori

campionati

del

mondo.

Accompagnare

i

nerazzurri

nel

ritorno

in

massima

serie

è

per

noi

motivo

di

grande

emozione.

Ci

impegniamo

a

dare

alla

squadra,

attraverso

le

nostre

creazioni,

l’immagine

e

le

sensazioni

giuste

per

affrontare

questa

nuova

stagione

con

stile

e

determinazione.”



“Il

Pisa

Sporting

Club

rappresenta

il

club

di

una

delle

città

più

riconoscibili

a

livello

internazionale, un’icona

artistico-culturale

tornata

protagonista

anche

a

livello

sportivo

grazie

ai

successi

e

alla

crescita

degli

ultimi

anni

della

Società”

–

ha

dichiarato

il



Presidente

del

Pisa

Sporting

Club

Giuseppe

Corrado

–.

“Da

oggi

sarà

riconoscibile

anche

per

il

suo

stile

grazie

a

questa

partnership,

che

ci

onora

e

ci

gratifica,

con

Boglioli

che

rappresenta

una

delle

espressioni

più

qualificate,

a

livello

mondiale,

del

Fashion

Made

in

Italy.

Il

look

pensato

per

la

nostra

squadra

e

la

nostra

dirigenza

ci

accompagnerà,

quest’anno,

nelle

città

e

negli

stadi

più

belli

d’Italia

unendo

stile,

personalità

e

innovazione”.