Pisa Sc e Boglioli: una Partnership d’Eccellenza

Per
la
stagione
sportiva
2025/2026,
Boglioli
diventa
Official
Style
Partner
del
Pisa
Sporting
Club,
siglando
una
collaborazione
che
unisce
tradizione
sartoriale
e
spirito
sportivo.
Per
celebrare
il
ritorno
dei
nerazzurri
in
serie
A,
il
marchio
italiano
di
ricerca
contemporanea
ha
realizzato
le
divise
ufficiali
destinate
sia
alla
dirigenza
sia
alla
squadra.
Un
progetto
che
coniuga
stile
e
funzionalità,
interpretando
con
eleganza
le
esigenze
del
Club,
presentato
questa
mattina
nella
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
durante
il
Media
Day
dedicato
dal
Pisa
Sporting
Club
alla
stampa
Nazionale
e
Locale.
Il
team
creativo
Boglioli
ha
ideato
outfit
distintivi,
accomunati
da
una
visione
coerente
e
raffinata:
capi
dal
taglio
sartoriale,
pensati
per
garantire
comfort,
libertà
di
movimento
e
versatilità,
il
tutto
rigorosamente
su
misura.
Il
look
pensato
per
i
dirigenti
prevede
l’iconica
K-Jacket
destrutturata
in
pura
lana
blu
navy,
abbinata
a
pantaloni
sartoriali
dal
nuovo
volume,
con
fondo
ampio
e
forma
contemporanea.
Per
i
giocatori
e
l’allenatore
invece,
al
posto
della
giacca,
una
Overshirt
in
pura
lana
che
esprime
una
nuova
idea
di
eleganza
urbana,
un
lusso
rilassato
e
funzionale.
A
completare
la
divisa,
una
polo
in
lana
pregiata
nei
toni
del
blu.
Un
total
look
che
celebra
lo
spirito
Boglioli,
un
manifesto
di
stile
moderno
che
mantiene
intatto
il
DNA
sartoriale
del
brand,
attraverso
capi
destrutturati
e
nuove
interpretazioni
versatili
dell’eleganza
contemporanea.
“Siamo
felici
e
orgogliosi
di
questa
collaborazione
con
il
Pisa
Sporting
Club”
–
ha
dichiarato
Francesco
Russo,
Presidente
di
Boglioli.
–
“Il
binomio
di
calcio
e
sartorialità
rilassata
funziona
benissimo,
gli
atleti
e
i
dirigenti
sportivi
ricercano
capi
eleganti,
distintivi,
ma
anche
contemporanei
e
comodi,
e
questo
è
proprio
il
DNA
di
Boglioli.
Pisa
è
anche
un
brand
internazionale,
la
città
è
conosciuta
dovunque,
e
la
serie
A
è
uno
dei
migliori
campionati
del
mondo.
Accompagnare
i
nerazzurri
nel
ritorno
in
massima
serie
è
per
noi
motivo
di
grande
emozione.
Ci
impegniamo
a
dare
alla
squadra,
attraverso
le
nostre
creazioni,
l’immagine
e
le
sensazioni
giuste
per
affrontare
questa
nuova
stagione
con
stile
e
determinazione.”
“Il
Pisa
Sporting
Club
rappresenta
il
club
di
una
delle
città
più
riconoscibili
a
livello
internazionale, un’icona
artistico-culturale
tornata
protagonista
anche
a
livello
sportivo
grazie
ai
successi
e
alla
crescita
degli
ultimi
anni
della
Società”
–
ha
dichiarato
il
Presidente
del
Pisa
Sporting
Club
Giuseppe
Corrado
–.
“Da
oggi
sarà
riconoscibile
anche
per
il
suo
stile
grazie
a
questa
partnership,
che
ci
onora
e
ci
gratifica,
con
Boglioli
che
rappresenta
una
delle
espressioni
più
qualificate,
a
livello
mondiale,
del
Fashion
Made
in
Italy.
Il
look
pensato
per
la
nostra
squadra
e
la
nostra
dirigenza
ci
accompagnerà,
quest’anno,
nelle
città
e
negli
stadi
più
belli
d’Italia
unendo
stile,
personalità
e
innovazione”.