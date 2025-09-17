Marco Di Bello di Brindisi l’arbitro di Pescara-Empoli

Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la quarta giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.







Marco Di Bello di Brindisi sarà l’arbitro di Pescara-Empoli, gara in programma domenica 21 settembre alle ore 17.15 allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara. Matteo Pressato di Latina e Mattia Pascarella di Nocera Inferiore gli assistenti; Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore il IV ufficiale; Niccolò Baroni di Firenze il Var e Emanuele Prenna di Molfetta l’Avar.











Di Bello è un fischietto internazionale con 72 gare in Serie B, 1 in questa stagione. Ha diretto 20 volte gli azzurri, con un bilancio di 7 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. La prima gara risale alla Serie B 2011/12, Empoli-Juve Stabia, con gli azzurri che vinsero 2-1. Sempre in quella stagione ha diretto gli azzurri nel pareggio a Padova. Di Bello ritrova gli azzurri, sempre in B, nella stagione 2013/14 in occasione della vittoria sul campo del Brescia e del pari casalingo sempre con i lombardi. Prima direzione in A nella prima giornata del campionato 2014/15, la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Udinese sempre in quella stagione doppia gara in Coppa Italia, il quarto turno col Genoa, vittoria per 2-0, e gli Ottavi con la Roma, sconfitta 2-1 dopo i tempi supplementari. Tre le gare dirette nella stagione 2015/16, la vittoria a Palermo per 1-0 e le sconfitte con Frosinone, 2-1 al Castellani, e Inter, 2-1 a San Siro; due nel campionato di Serie A 2016/17, i pareggi casalinghi con Roma e Torino; altrettante nel campionato 2018/19, entrambi al Castellani: 2-2 contro il Chievo Verona e 3-3 con il Parma. Ha poi arbitrato il successo per 2-0 in casa del Cagliari e la sconfitta per 2-4 con il Milan nella stagione 2021/22. Infine, nella scorsa stagione, ha diretto il pareggio per 0-0 contro la Juventus di settembre, la vittoria sul Como per 1-0 di novembre, quella per 4-1 sul campo del Verona a dicembre e la sconfitta casalinga di marzo contro la Roma. Quattro, con altrettante sconfitte, i precedenti con il Pescara.









