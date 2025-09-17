“E’ la sfida più importante della mia carriera”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

secondo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Raul

Albiol:

“Questa

è

la

sfida

più

importante

della

mia

carriera;

il

Pisa

ha

dato

tutto

per

farmi

venire

e

io

voglio

ripagare

questa

fiducia

ai

massimi

livelli.

Tutti

gli

obiettivi

sono

importanti,

per

noi

l’obiettivo

primario

è

la

salvezza

e

tutti,

io

per

primo,

ci

impegneremo

al

massimo

per

raggiungerla.

Sarà

una

stagione

difficile,

ci

sarà

da

soffrire,

ma

possiamo

farcela.

Io,

vecchio?

Lo

dicevano

anche

quando

sono

arrivato

al

Villareal

e

avevo

34

anni,

ma

ho

dimostrato

che

si

sbagliavano.

Voglio

fare

altrettanto

e

dimostrare

a

tutti

di

poter

giocare

ed

essere

importante

anche

adesso,

in

Serie

A”

