Posted on by

“E’ la sfida più importante della mia carriera”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
secondo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.

Tra
i
protagonisti

Raul
Albiol:
Questa
è
la
sfida
più
importante
della
mia
carriera;
il
Pisa
ha
dato
tutto
per
farmi
venire
e
io
voglio
ripagare
questa
fiducia
ai
massimi
livelli.
Tutti
gli
obiettivi
sono
importanti,
per
noi
l’obiettivo
primario
è
la
salvezza
e
tutti,
io
per
primo,
ci
impegneremo
al
massimo
per
raggiungerla.
Sarà
una
stagione
difficile,
ci
sarà
da
soffrire,
ma
possiamo
farcela.
Io,
vecchio?
Lo
dicevano
anche
quando
sono
arrivato
al
Villareal
e
avevo
34
anni,
ma
ho
dimostrato
che
si
sbagliavano.
Voglio
fare
altrettanto
e
dimostrare
a
tutti
di
poter
giocare
ed
essere
importante
anche
adesso,
in
Serie
A

La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
Non
perdetevi
i
contenuti
speciali
sui
Social
ufficiali
della
Società,
presenti
sulle
piattaforme
Facebook
(Pisa
Sporting
Club),
X
(@PisaSC)
e
Instagram
(pisasportingclub),
TikTok
(pisasportingclub)
e
Twitch
(PisaSportingClub)