“E’ la sfida più importante della mia carriera”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
secondo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Raul
Albiol:
“Questa
è
la
sfida
più
importante
della
mia
carriera;
il
Pisa
ha
dato
tutto
per
farmi
venire
e
io
voglio
ripagare
questa
fiducia
ai
massimi
livelli.
Tutti
gli
obiettivi
sono
importanti,
per
noi
l’obiettivo
primario
è
la
salvezza
e
tutti,
io
per
primo,
ci
impegneremo
al
massimo
per
raggiungerla.
Sarà
una
stagione
difficile,
ci
sarà
da
soffrire,
ma
possiamo
farcela.
Io,
vecchio?
Lo
dicevano
anche
quando
sono
arrivato
al
Villareal
e
avevo
34
anni,
ma
ho
dimostrato
che
si
sbagliavano.
Voglio
fare
altrettanto
e
dimostrare
a
tutti
di
poter
giocare
ed
essere
importante
anche
adesso,
in
Serie
A”
