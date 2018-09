Serie C: date e orari della prossima stagione

Il campionato di Serie C 2018-2019, che prenderà finalmente il via prossimo weekend, avrà due soste e diversi turni infrasettimanali, festività comprese. Come nella passata stagione i gironi giocheranno in giorni differenti secondo una turnazione prevista. Vediamo nel dettaglio tutte le specifiche della prossima stagione.

TUTTE LE PARTITE DEL GIRONE A DI SERIE C 2018/19

Soste del campionato

1) Domenica 6 gennaio 2019

2) Domenica 13 gennaio 2019

Turni Infrasettimanali

1) Mercoledì 26 settembre 2018

2) Mercoledì 17 ottobre 2018

3) Mercoledì 12 dicembre 2018

4) Mercoledì 23 gennaio 2019

5) Mercoledì 13 febbraio 2019

I turni infrasettimanali si disputeranno nelle giornate di martedì e mercoledì con orario 18.30/20.30.

Le società coinvolte nei posticipi del lunedì disputeranno il turno infrasettimanale immediatamente successivo, nella giornata di giovedì.

Turni Festività Natalizie

1) Domenica 23 dicembre 2018

2) Mercoledì 26 dicembre 2018

3) Domenica 30 dicembre 2018

Orari del Girone A

1) Domenica. Orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.

2) Domenica. Orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019.

3) Sabato. Orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.