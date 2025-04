Il post partita di Pianese-Arezzo, Formisano: “Risultato non giusto, ma usciamo con grande orgoglio”

Nel post partita il tecnico della Pianese ha analizzato la gara odierna

La Pianese chiude la sua stagione regolare con una sconfitta beffarda contro l’Arezzo, arrivata in pieno recupero al termine una grande partita da parte delle zebrette, capaci di rimontare due reti di svantaggio e tenere testa ad un avversario di grande valore. Mister Alessandro Formisano non può che applaudire alla prova dei suoi, usciti stremati per il grande sforzo profuso che per poco non aveva portato a ribaltare il punteggio: “C’è tantissima rabbia – esordisce il tecnico –, rabbia che però sfocia nel positivo. È venuto fuori un risultato che non è assolutamente giusto, per quello che hanno espresso i ragazzi e per le condizioni con le quali ci siamo presentati alla partita. La rabbia lascia però il posto alla serenità, alla consapevolezza che questi ragazzi hanno dimostrato in tutto il campionato di potersela giocare in qualsiasi condizione e contro qualsiasi avversario. Questa è la gioia più grande per un allenatore come me che punta ad una crescita costante. Oggi – aggiunge Formisano – ho visto una crescita importante, vedere una simile reazione e andare ad un passo dalla vittoria dopo essere andati in svantaggio di due reti è una grande soddisfazione. Questo deve lanciarci al prossimo appuntamento”. Domenica prossima, infatti, le zebrette affronteranno per la prima volta nella loro storia i playoff per andare in Serie B. Il tecnico bianconero, inoltre, ha voluto ringraziare il pubblico presente oggi al Comunale per il grande sostegno e per la splendida cornice regalata: “Credo che oggi sia stato il punto più alto di questa società e di questa tifoseria che con questa coreografia si è consacrata, viverla dal campo è stato un brivido. Penso che i ragazzi abbiano dato tutto per loro e continueremo a darlo anche ai playoff indipendentemente da quello che sarà il risultato finale. Usciamo con grande orgoglio da questa partita perché è stata una vera partita da playoff, sotto tutti i punti di vista. Si sono affrontate due buone squadre, a ritmi altissimi, che hanno cercato a tutti costi di vincere la partita. Alla fine l’episodio, una giocata di un fuoriclasse, l’ha decisa”.

