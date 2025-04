Mille emozioni al Comunale, ma alla fine la spunta l’Arezzo: Pianese sconfitta 2-3

Sconfitta indolore per le zebrette che ora inizieranno a preparare il primo turno playoff sul campo del Pineto

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Ercolani, Indragoli (26’ st Pacciardi), Masetti (1’ st Polidori); Da Pozzo, Simeoni, Colombo, Chesti (36’ st Falleni); Mastropietro (1’ st Proietto); Bacchin, Mignani. A disposizione: Filippis, Reali, Xhani, Nardi, Ferretti, Nicoli, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Marchesi. Allenatore: Formisano.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Montini, Gilli, Gigli, Coccia (24’ st Bigi); Chierico, Guccione (1’ st Santoro), Dezi (16’ st Damiani); Pattarello, Ravasio (39’ st Ogunseye), Tavernelli (39’ st Capello). A disposizione: Galli, Borra, Renzi, Settembrini, Fiore, Eklu, Lazzarini, Chiosa, Righetti. Allenatore: Bucchi.

ARBITRO: Totaro di Lecce (Andreano-Lo Calio; IV ufficiale: Spagnoli di Tivoli)

MARCATORI: 18’ pt Chierico (A), 28’ pt Coccia (A), 34’ pt Mignani (P), 45’ pt rig. Mignani (P), 48’ st Pattarello (A)

AMMONITI: Masetti, Guccione, Mastropietro, Polidori, Santoro, Chesti, Gigli

NOTE: Spettatori 934 + 222 abbonati. Totale: 1.156. Incasso 11.140 + 1.549 quota abbonati. Totale: 12.689. Recupero: 2’, 4’. Angoli: 5-2.

Una sconfitta indolore per la Pianese, che in casa deve arrendersi 3-2 all’Arezzo. Dopo un primo tempo dalle mille emozioni, in cui bomber Mignani sigla una doppietta che riacciuffa la momentanea parità, è il gol a tempo scaduto di Pattarello a regalare la vittoria agli ospiti. Adesso, per i ragazzi di Formisano, terminata la stagione regolare, è il momento di iniziare a lavorare per i playoff. L’appuntamento è per domenica prossima, 4 maggio, in Abruzzo, per la sfida al Pineto. Al Pavone Mariani gli amiatini avranno a disposizione un solo risultato utile per sperare di giocare anche il secondo turno.

Primo squillo aretino al 3’, con Montini che calcia di prima intenzione sulla ribattuta della difesa, ma il pallone termina alto. Le zebrette provano a prendere il controllo del gioco e a imporre il proprio ritmo, ma a sbloccare la gara è l’Arezzo al 18’: Tavernelli mette al centro un cross che Chierico devia di tacco in porta, trovando una traiettoria imparabile per Boer. È 1-0 per gli ospiti. La squadra di casa vuole replicare e ci prova sfruttando la corsia di destra: Bacchin scatta e mette al centro un traversone al 23’, sul quale Mignani non arriva per centimetri. Il raddoppio dell’Arezzo arriva al 28’: Pattarello dà il via a un’azione ben orchestrata che porta Chierico a servire in profondità Coccia, il quale, a tu per tu con Boer, non sbaglia. Il tabellone recita 0-2. Non si fa attendere la risposta amiatina, che al 34’ dimezza lo svantaggio con Mignani: Bacchin si libera bene sulla sinistra e mette al centro un pallone sul quale si fionda il bomber bianconero, che al volo disegna un pallonetto elegantissimo. È il gol numero 17 della sua stagione e vale l’1-2 al Comunale. I bianconeri ci credono e spingono, ma non trovano il pertugio giusto. Al 45’ torna tutto in parità: l’arbitro fischia un fallo di Montini su Bacchin in area di rigore e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta il numero 9 senese, che non sbaglia e firma così la doppietta personale, nonché la diciottesima marcatura stagionale.

Al rientro dagli spogliatoi è subito la Pianese a provarci, ma il tiro di capitan Simeoni termina alto. Le squadre continuano a darsi battaglia. Al 23’ è Santoro a calciare dal limite dell’area di rigore, costringendo Boer a un intervento prodigioso. La Pianese torna a farsi vedere in attacco al 36’, quando Mignani con un elegante colpo di tacco rifila un tunnel al difensore e libera Da Pozzo, che calcia col destro ma il tiro termina a lato. Sul corner del 38’ è Pacciardi a svettare di testa, ma Gigli salva tutto sulla linea di porta. Proprio quando gli amiatini producono il massimo sforzo, arriva, in pieno recupero, la rete del 2-3 aretino: Pattarello riceve palla in area, rientra sul sinistro e calcia sul primo palo. La sfera, dopo una deviazione, termina in rete, regalando i tre punti ai suoi. Al termine dei 4’ concessi l’arbitro fischia tre volte e sancisce la fine del match sul risultato di 2-3.

