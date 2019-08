ELEVEN SPORTS E LEGA PRO PER IL CAMPIONATO DI SERIE C 2019-20

Oltre 1.200 partite: regular season, play off, play out, Coppa Italia e Supercoppa.

Per il quinto anno consecutivo Lega Pro ed Eleven Sports vivranno insieme le emozioni del campionato che inizierà domani con 60 squadre, suddivise in 3 gironi, pronte a sfidarsi per conquistare il pass per la Serie B.

Su Eleven Sports sarà possibile guardare in diretta e in esclusiva tutte le partite di regular season, play off, play out, Coppa Italia e Supercoppa per non perdere nessuna delle emozioni del campionato più grande d’Italia.

Una stagione di grandi novità quella proposta da Eleven Sports che ha infatti appena lanciato un’innovativa veste grafica semplice e intuitiva, facilmente fruibile sia da sito, sia da app su dispositivi IOS e Android, sia su Smart Tv, Chromecast e Amazon Fire Stick.

Tra le tante novità anche una conferma. Jolanda De Rienzo sarà ancora il volto di Eleven Sports nella stagione 2019/20.

A proposito di Eleven Sports:

Fondata nel 2015, Eleven Sports è un provider internazionale dedicato alla trasmissione e distribuzione di eventi sportivi, nazionali e internazionali, e al lifestyle entertainment. Ogni anno trasmette circa 30.000 ore di eventi live per oltre 17 milioni di utenti tra Belgio, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Taiwan e Stati Uniti.

L’approccio della piattaforma Eleven assicura ai fan una user experience completa, anche attraverso i social media. La piattaforma OTT di Eleven è il fulcro della sua strategia a lungo termine, in quanto garantisce agli appassionati un’esperienza di visione flessibile su tutti i dispositivi digitali. Eleven offre una copertura in diretta dello sport nelle varie lingue locali, integrandola con notizie direttamente dagli stadi o in studio, contenuti digitali e programmazione locale. I servizi di Eleven sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, multiscreen, full HD o 4K, prodotti localmente secondo i più alti standard di produzione internazionali.

Sito Web: www.elevensports.it