Il post partita di Carpi-Pianese, Birindelli: “Un pari che ci dà coraggio”

Arriva il settimo risultato utile consecutivo per la Pianese, che al “Sandro Cabassi” impatta sull’1-1 contro il Carpi dopo essere andata in svantaggio. A commentare la prestazione delle zebrette è stato l’allenatore Alessandro Birindelli, che ha elogiato la prova dei suoi ragazzi. “Dopo il gol subito ho visto una reazione importante – ha spiegato il tecnico –. Ho effettuato alcuni cambi che ci hanno permesso di alzare il baricentro e, forse, ai punti avremmo meritato qualcosa in più. Tuttavia ci teniamo stretto questo pareggio: è un punto di partenza per noi, perché allunga la striscia positiva, ci dà coraggio ed è un passo ulteriore verso il nostro obiettivo, che resta la salvezza”.

Birindelli ha poi aggiunto: “Voglio fare ancora i complimenti ai ragazzi perché, nell’ultima settimana, tra allenamenti condizionati, neve e qualche defezione dell’ultimo momento, non era semplice preparare la partita. Abbiamo ritrovato giocatori che non disputavano una gara intera da due mesi e questo ci ha permesso anche di valutarne le condizioni e migliorarle. Usciamo soddisfatti a metà, ma prima del match avremmo firmato per un pareggio, sapendo di giocare su un campo ostico contro una squadra che, a mio avviso, rappresenta bene questa categoria: un mix di giovani, esperienza e qualità, guidata da un allenatore molto valido”.

“La prestazione di oggi – ha concluso Birindelli – ci dice che siamo una squadra matura, capace di riconoscere e affrontare i momenti di difficoltà. Gli alibi non fanno parte della mia cultura: campo, allenamenti o assenze non devono essere scuse. Dal primo giorno ho chiesto coraggio, rispetto per l’avversario e la capacità di esprimere le nostre caratteristiche. Oggi ho visto anche un passo avanti nella gestione della gara: continuiamo così, migliorando ciò che sappiamo fare meno”.

