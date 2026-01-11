Ventunesima giornata, Serie C Sky-Wifi: Arezzo-Pontedera 1-0

AREZZO-PONTEDERA 1-0

Arezzo (4-3-3): Venturi; De Col (17’Renzi), Coppolaro, Chiosa, Righetti; Ionita, Guccione, Chierico (90’Meli); Pattarello (71’Arena), Ravasio, Tavernelli (71’Djamanca). A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Gigli, Perrotta, Dezi. All.Bucchi.

Pontedera (3-5-1-1): Biagini; Paolieri (83’Perretta), Piana, Pretato; Cerreti, Manfredonia (83’Bassanini), Caponi, Faggi (83’Yeboah), Migliardi (59’Ianesi); Scaccabarozzi (70’Wagner); Nabian. A disposizione: Vannucchi, Strada, Giacomelli, Gueye, Pietrelli, Beghetto, Mattimelli. All.Banchieri.

Arbitro: Tropiano di Bari

RETI: 27’Renzi (A)

Note: Spettatori 3866. Ammoniti Caponi (P), Faggi (P), Chiosa (A), Paolieri (P)

AREZZO L’Arezzo continua a correre. Al Comunale gli amaranto piegano il Pontedera e mettono un altro mattone pesante sulla classifica, consolidando il primo posto con una prova di maturità, pazienza e solidità. Non la miglior versione estetica della squadra di Bucchi, ma una di quelle vittorie che fanno la differenza in un campionato: sporca, sofferta, costruita centimetro dopo centimetro. Il Comunale applaude, la curva canta, l’Arezzo allunga. Arezzo e Pontedera si ritrovano al Comunale per la 21ª volta nella loro storia. Il bilancio sorride agli amaranto, ma la classifica racconta un match tutt’altro che scontato: Bucchi arriva da una vittoria che ha restituito primato e fiducia, mentre i granata di Banchieri cercano punti per risalire dall’ultimo posto. L’Arezzo deve fare i conti con assenze pesanti: fuori per squalifica Gilli, Mawuli e Ravasio, mentre Iaccarino è fermato da un affaticamento muscolare. Dentro invece i nuovi: Coppolaro al centro della difesa e Ionita mezz’ala nel 4‑3‑3 annunciato. La Curva Sud accoglie le squadre con una coreografia dedicata ai trent’anni del gruppo Minghelli, un colpo d’occhio che dà subito energia. Il Pontedera sorprende cambiando volto: niente 4‑2‑3‑1, ma un 3‑5‑1‑1 più prudente, con Faggi alle spalle di Nabian. La gara parte a ritmi bassi. Dopo un contatto in area tra Chiosa e Nabian, confermato regolare anche al VAR, l’Arezzo perde De Col per un problema fisico: al suo posto entra Renzi, al rientro dopo l’infortunio di ottobre. Ed è proprio lui a cambiare la partita. Al 27’, su un pallone vagante in area, Renzi anticipa tutti e calcia di sinistro: il pallone colpisce il palo, rimbalza sulla schiena del portiere Biagini e finisce in rete. Il Comunale esplode: 1‑0. L’Arezzo prova a raddoppiare nel finale di tempo: al 44’ bella azione sulla sinistra, cross di Ionita, sponda di Cianci e conclusione di Tavernelli deviata in angolo. Dopo tre minuti di recupero, si va al riposo con gli amaranto avanti. La ripresa si apre senza cambi. Il Pontedera prova a cambiare passo al 14’, inserendo Ianesi per aumentare il peso offensivo. La gara resta bloccata, con poche occasioni e tanti duelli fisici. Al 15’ gli ospiti protestano per un contatto in area tra Righetti e Scaccabarozzi, ma anche in questo caso l’arbitro – dopo revisione – lascia correre.Il Pontedera si rende pericoloso al 22’: Nabian fa da sponda per Scaccabarozzi, che calcia da ottima posizione ma manda fuori. È il primo vero brivido per l’Arezzo. Bucchi risponde con un doppio cambio al 25’: fuori Pattarello e Tavernelli, dentro Varela e Arena, all’esordio in amaranto dopo l’arrivo dal Pisa. L’Arezzo ritrova freschezza sulle fasce e prova a riprendere il controllo del match. La partita resta intensa e fisica. Al 33’ arriva il giallo per Chiosa, punito per un intervento duro su Nabian. Nel finale l’Arezzo gestisce con ordine, concede poco e porta a casa una vittoria preziosa, figlia di compattezza e maturità.