Pianese lanciata verso Carpi, Birindelli: “Le parole d’ordine rimangono umiltà e spirito di sacrificio”

L’allenatore amiatino ha presentato la prossima sfida delle zebrette: “Sfidiamo una squadra organizzata, diretta e pratica”

È una Pianese che vola sulle ali dell’entusiasmo, ma che dovrà ripetere le grandi prestazioni mostrate nelle ultime uscite per provare a uscire indenne dal “Sandro Cabassi” di Carpi. Le zebrette, infatti, dopo il meraviglioso 4-2 rifilato all’Ascoli con cui hanno inaugurato il 2026 e un filotto di sei risultati utili consecutivi, vogliono allungare ulteriormente anche contro la formazione emiliana. Il Carpi, dal canto suo, va alla ricerca di una vittoria per continuare un cammino che lo sta portando stabilmente nelle parti alte della classifica. A dirigere la sfida, in programma alle 14.30 di domani, domenica 11 gennaio, sarà il signor Dario Acquafredda di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Gianluca Li Vigni di Seregno e Silvia Scipione di Firenze. Il IV ufficiale sarà Gioele Iacobellis di Pisa, mentre l’operatore FVS sarà Tommaso Mambelli di Cesena.

“La squadra sta attraversando un periodo importante in termini di forma, risultati e prestazioni e sta continuando a crescere”. Ha esordito così Alessandro Birindelli, allenatore amiatino, nel presentare il prossimo impegno dei suoi ragazzi. “Il merito è dei calciatori che ho a disposizione – ha aggiunto –: si allenano quotidianamente con grande impegno, professionalità e con lo spirito giusto. L’entusiasmo genera entusiasmo e fa lavorare meglio durante la settimana. Questo sta accadendo e non smetterò mai di ringraziare questo gruppo, perché a ogni stimolo risponde presente, accetta ogni tipo di situazione e affronta ogni difficoltà in maniera positiva”. “Ci aspetta una partita complicata – ha proseguito parlando della formazione biancorossa – perché arriva dopo una nostra prestazione importante e una vittoria contro una squadra forte. Questo non deve farci credere di aver già fatto abbastanza, sarebbe un errore esiziale. Sfidiamo una squadra che all’andata ci ha messo in difficoltà: è organizzata, tra le prime quattro del girone per tiri in porta, molto diretta e pratica. Per questo dovremo avere la stessa umiltà, attenzione, cattiveria, determinazione e spirito di sacrificio mostrati nelle ultime partite”.

“Rispetto al girone di andata – ha concluso Birindelli – cambierà soprattutto l’interpretazione che daremo noi alla partita e quella dei singoli giocatori. La preparazione tattica è importante, ma conta soprattutto ciò che ognuno mette dentro di sé. I protagonisti sono i giocatori che scendono in campo: da lì nascono la prestazione e il risultato”.

