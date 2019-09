Giocatori indisponibili e bollettino medico

Riguardo la situazione degli infortunati, qui di seguito pubblichiamo il bollettino medico:

Gregorio Morachioli: il lavoro differenziato sta proseguendo nel migliore dei modi e si conta progressivamente di recuperarlo. Se tutto procederà senza problemi tornerà a disposizione la prossima settimana.

Viviano Minardi: prosegue la riabilitazione. Non sono al momento prevedibili i tempi di recupero.

Alessandro Bordin: ha accusato una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra e prosegue le terapie. Occorreranno ancora due settimane per il completo recupero.

Tra gli indisponibili per il campionato figurano anche due giocatori impegnati nelle rappresentative nazionali:

Ognjen Stijepovic: sarà utilizzato il 6 settembre nella U21 del Montenegro, che affronterà le Isole Faroe, in casa e il 10 la Spagna, fuori.

Gabriele Ferrarini: giocherà le partite del Torneo 8 Nazioni nella U20 dell’Italia, giovedì 5 Settembre in casa con la Polonia e lunedì 9 Settembre con la Repubblica Ceca.

