I bianconeri hanno disputato oggi pomeriggio un allenamento congiunto con il Carpi allo stadio Artemio Franchi. Mister Alessandro Dal Canto ha impiegato nel primo tempo Confente tra i pali, Oukhadda, Romagnoli, D’Ambrosio e Panizzi in difesa, Da Silva, Arrigoni e Vassallo a centrocampo, Campagnacci sulla trequarti alle spalle di Guberti ed Ortolini. Dopo il vantaggio degli ospiti con Biasci, ha riportato in parità il match Campagnacci con un destro dal limite su uno schema da calcio piazzato di Guberti. Nella ripresa bianconeri in campo con Ferrari in porta, Setola, Buschiazzo, Baroni e Migliorelli in difesa, Andreoli (a metà frazione al suo posto è entrato Argento), Arrigoni e Serrotti a centrocampo, con D’Auria alle spalle di Guidone e Polidori. In gol con un colpo di testa di Baroni, che ha fissato il risultato sul 2-1 finale per la Robur. La squadra si allenerà domani mattina all’Acquacalda e poi si ritroverà giovedì 2 gennaio per riprendere la preparazione in vista del girone di ritorno.

