Serie A: risultati 7a giornata, classifica e prossimo turno

E’ ufficiale, la Juventus s’è alzata sui pedali per la prima fuga in campionato.

Il big match dello Stadium finisce col punteggio di 3-1 per i bianconeri. Sotto di un gol, Mertens, i campinoi d’Italia in carica sono stati trascinati da Ronaldo, autore dell’assiste per il pareggio e il definitivo 3-1 (Bonucci), ma anche giocatore da cui scocca il tiro che, respinto dal palo propizia il 2-1 di Mandzukic (autore di una doppietta).

E così dopo i risultati della 7a giornata della Serie A 2018/2019 la classifica vede la Vecchia Signora a +6 sugli azzurri.

Il pomeriggio si era aperto con il successo della Roma nel derby contro la Lazio. Man of the match, in questo caso, Lorenzo Pellegrini che entrato per sostituire un infortunato Pastore trova l’1-0 con uno splendido gol di tacco e poi mette lo zampino negli altri due centri capitolini. Il momentaneo pareggio biancoceleste era arrivato ad opera di Immobile.

Successi anche per l’Inter, 2-0 sul Cagliari, Fiorentina, 2-0 sull’Atalanta,…



