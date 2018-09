Alla Fiorentina oggi Var tutto bene contro l’Atalanta

Un rigore che probabilmente non avrebbe passato un controllo approfondito della tecnologia VAR e un gol nel recupero visto dalla Goal Line Technology.

La Fiorentina viene “ripagata” involontariamente dalla gara di San Siro in una gara in cui Valeri non si è certo aiutato del VAR visto che un altro paio di possibili rigori per i viola non sono stati analizzati (se non con il silent check).

A Pioli va tutto bene quindi in una gara difficile, in cui il risultato probabilmente è bugiardo ma che mostra la maturità dei giovani viola che al momento continuano a vincerle tutte al Franchi.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0 tra Fiorentina e Atalanta con gli ospiti meglio per larghi tratti ma sempre imprecisi al momento di finalizzare grazie anche a una grande partita difensiva della retroguardia viola.

Nella ripresa è un lancio per Chiesa a cambiare gli equilibri: il 25 viola cade in area, protesta e ha un rigore che fa infuriare i bergamaschi.

Dal dischetto Veretout è implacabile come Biraghi nel recupero ad annientare la risposta bergamasca che avrebbe meritato ben altra fortuna ma contro la quale anche il giovane Lafont si è superato nel finale.