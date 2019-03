L’Arezzo, dopo la sconfitta in trasferta contro il Cuneo, affronta il Novara di mister Sannino nella trentesima giornata di campionato allo Stadio Comunale “Città di Arezzo”. All’andata finì 2-2. Fischio di inizio ore 16:30.

AREZZO

Pelagotti, Zini, Foglia, Cutolo, Serrotti, Basit, Luciani, Rolando, Burzigotti, Pinto, Sala

A disposizione: Bertozzi, Zappella, Sereni, Buglio, Salifu, Persano, Benucci, Tassi, Borghini, Sbarzella, Belloni

All: Alessandro Dal Canto

NOVARA

Di Gregorio, Tartaglia, Bove, Eusepi, Buzzegoli, Visconti, Bastoni, Gonzalez, Nardi, Cacia, Rigione

A disposizione: Benedettini, Marricchi, Fonseca, Stoppa, Pompeu, Bianchi, Zappa, Cinaglia, Cordea, Kyeremateng, Bellich

All: Giuseppe Sannino

Si parte!

15’ Cutolo ci prova da calcio di punizione defilato: Di Gregorio blocca senza problemi

22’ Per il Novara sempre da calcio di punizione ci prova Visconti, la palla esce di un soffio alla sinistra di Pelagotti

27’ Gli ospiti approfittano di una palla persa dall’Arezzo e in contropiede si fanno pericolosi, Bove a tu per tu con Pelagotti spara alto sopra la traversa

30’ GOOOOOL GOOOOOL Capitan Cutolo sblocca la partita dal dischetto, pallone a sinistra De Gregorio a destra

38’ Primo cartellino del match: giallo per Bastoni

Finisce qui il primo tempo: Arezzo-Novara 1-0

Riprende il match!

58’ Occasione Novara: punizione di Buzzegoli che colpisce la traversa

59’ Gol del Novara: dal corner arriva il pareggio con Tartaglia che mette in rete sul primo palo

79’ Traversa di Bove per il Novara sul prolungamento di una punizione

Termina la partita: Arezzo-Novara 1-1

L’articolo Al gol di Cutolo risponde Tartaglia: finisce 1-1 tra Arezzo e Novara proviene da SS AREZZO.