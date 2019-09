Le curiosità di Pergolettese-Arezzo

Alla vigilia di Pergolettese-Arezzo ecco alcune interessanti curiosità riguardanti le due squadre, a cura di Football Data:

Vittoria amaranto nell’unico precedente

In Lombardia un solo precedente ufficiale, stagione 2009/10, in I Divisione Lega Pro, quando ancora la squadra cremasca si chiamava Pergocrema: fu vittoria toscana per 4-3 al “Voltini”.

Pergolettese alla ricerca della prima vittoria casalinga

La Pergolettese, nel professionismo, non vince in casa dal 23 febbraio 2014, 1-0 sul Rimini in II Divisione Lega Pro. Poi 6 match giocati, di cui 2 pareggiati e 4 perduti.

Nessun gol nel secondo tempo

Nessuna delle due squadre – Pergolettese ed Arezzo – ha ancora segnato nei secondi tempi dopo 3 (2 per l’Arezzo in attesa del recupero del match contro la Juventus U23, ndr) turni di campionato. Sarà la volta buona?

