Pisa-Udinese 0-1

PISA.
Semper,
Angori
(46′
Leris),
Caracciolo,
Canestrelli,
Meister,
Tramoni
(86′
Stengs),
Akinsanmiro,
Touré,
Aebischer
(86′
Piccinini),
Moreo
(46′
Nzola),
Lusuardi
(46′
Bonfanti).
A
disposizione.
Nicolas,
Scuffet,
Marin,
Højholt,
Esteves,
Vural,
Calabresi,
Albiol,
Denoon,
Lorran.
Allenatore
Gilardino.
UDINESE.
Sava,
Karlstrom,
Davis
(61′
Buksa),
Kamara
(75′
Zemura),
Bertola
(75′
Goglichidze),
Atta,
Bravo
(61′
Zaniolo),
Ehizibue,
Piotrowski
(61′
Zarraga),
Solet,
Kristensen.
A
disposizione.
Nunziante,
Venuti,
Palma,
Kabasele,
Ekkelenkamp,
Miller,
Zanoli,
Modesto.
Allenatore
Runjaic
Arbitro.
Davide
Massa
di
Imperia.
Assistenti.
Meli-Alassio.
4°
Ufficiale.
Mucera.
Var.
Maggioni.
Avar.
Abisso.
Rete.
14′
Bravo.
Note.
Ammoniti
Caracciolo,
Kamara,
Karlstrom.
Recupero
1′
pt;
5′
st.
Spettatori
11.126