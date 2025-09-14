Serie C Sky Wifi, quarta giornata: Juventus Next Gen-Arezzo

JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-3

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia; Turco, Faticanti, Macca (87’Cudrig), Rhoui (66’Puczka); Deme (75’Amaradio), Anghelè (66’Okoro); Guerra (66’Vacca). A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Savio, Brugarello, Pagnucco, Martinez Crous. All. Brambilla

Arezzo (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa (77’Gigli), Tito (46’st Righetti); Eklu (57’Iaccarino), Guccione, Chierico; Pattarello (75’Djamanca). Cianci (75’Ravasio), Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Dell’Aquila. All. Bucchi

ARBITRO: Maccorin di Pordenone

Reti: 2’Turicchia (J), 26’Turco (J), 35’Pattarello (A), 65’ aut.Pedro Felipe (J)

Note: Ammoniti Scaglia (J), Chiosa (A), Tavernelli (A)

ALESSANDRIA – L’Arezzo non si ferma più. Con una prestazione di grande carattere e determinazione, la squadra di mister Bucchi conquista la quarta vittoria consecutiva, superando in rimonta la Juventus Next Gen in una gara ricca di emozioni e colpi di scena. La partita si è messa subito in salita per gli amaranto: dopo appena due minuti, Turicchia ha trovato il vantaggio per i bianconeri con un preciso diagonale. La Juventus ha poi raddoppiato al 26’ grazie a una bella azione sulla destra finalizzata da Turco. Ma l’Arezzo ha reagito con orgoglio e al 35’ ha accorciato le distanze con una splendida conclusione dal limite di Pattarello, al primo centro stagionale. Nella ripresa, gli uomini di Bucchi hanno continuato a spingere e al 65’ hanno trovato il pareggio: su un cross di De Col, Pedro Felipe ha anticipato Cianci ma ha involontariamente infilato la propria porta. Il 2-2 ha dato ulteriore slancio agli amaranto, che nel finale hanno completato la rimonta. Al 90’, Venturi ha salvato il risultato con una parata decisiva, poi un fallo di mano in area ha regalato il rigore della vittoria: Ravasio si è presentato sul dischetto e ha trasformato con freddezza. Una vittoria pesante, che conferma il momento positivo dell’Arezzo e la crescita di un gruppo sempre più consapevole delle proprie qualità.