I Nerazzurri a disposizione del Tecnico

Allenamento
di
rifinitura
per
il
Pisa
Sporting
Club
che
questo
pomeriggio,
sui
campi
del
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado,
ha
completato
la
preparazione
in
vista
della
gara
interna
con
l’Udinese,
in
programma
domani
alla
Cetilar
Arena
(ore
15.00)
Al
termine
della
seduta
lo
Staff
Tecnico
guidato
da
Alberto
GIlardino
ha
diramato
la
lista
dei
convocati:
#
1
–
Adrian
SEMPER
#
3
–
Samuele
ANGORI
#
4
–
Antonio
CARACCIOLO
#
5
–
Simone
CANESTRELLI
#
6
–
Marius
MARIN
#
7
–
Mehdi
LERIS
#
8
–
Malthe
HOJHOLT
#
9
–
Henrik
MEISTER
#
10
–
Matteo
TRAMONI
#
12
–
Nicolas
ANDRADE
#
14
–
Ebenezer
AKINSANMIRO
#
15
–
Idrissa
TOURE’
#
18
–
Mbala
NZOLA
#
19
–
Tomas
ESTEVES
#
20
–
Michel
AEBISCHER
#
21
–
Isak
VURAL
#
22
–
Simone
SCUFFET
#
23
–
Calvin
STENGS
#
32
–
Stefano
MOREO
#
33
–
Arturo
CALABRESI
#
36
–
Gabriele
PICCININI
#
39
–
Raul
ALBIOL
#
44
–
Daniel
DENOON
#
47
–
Mateus
LUSUARDI
#
94
–
Giovanni
BONFANTI
#
99
–
Lucas
LORRAN