Settore Giovanile: Under 17 e Under 15 pronte all’esordio contro il Pontedera

AREZZO – Oggi, domenica 14 settembre, inizia ufficialmente la stagione per le formazioni giovanili amaranto, attese da un doppio confronto in trasferta contro il Pontedera. Un test subito impegnativo per valutare il lavoro svolto in preparazione e le potenzialità di due gruppi che si presentano con ambizioni e storie diverse, ma accomunati dalla voglia di crescere e stupire.

L’Under 17 di Mister Massimiliano Bernardini si trova a guidare un gruppo nuovo, da conoscere e plasmare giorno dopo giorno. Le premesse sono incoraggianti: sotto la precedente guida di Bellini, la squadra ha disputato un girone di ritorno eccellente nella scorsa stagione, sfiorando l’accesso ai play off. Inseriti nel girone A di Serie C, gli amaranto scenderanno in campo alle 14:30 a Pontedera in un derby che si preannuncia combattuto. Un’occasione importante per Bernardini, che potrà subito misurare il carattere e la tenuta mentale dei suoi ragazzi. Stesso avversario per l’Under 15 (fischio di inizio ore 12:30). Alla guida della squadra c’è Peter Peruzzi, che dopo l’esperienza con l’Under 14 è stato promosso nella categoria superiore. Il tecnico ritrova molti dei ragazzi già allenati lo scorso anno, proseguendo così un percorso di crescita tecnico e umano. Il girone si presenta equilibrato e competitivo, ma l’obiettivo è quello di replicare la straordinaria cavalcata di due stagioni fa, quando l’Under 15 sfiorò la vittoria del campionato, cedendo solo ai rigori nella finale contro la Pro Sesto. Tra i protagonisti di quell’annata c’era Matteo Farnese, autore di ben 43 reti. Il classe 2009 è tornato ad Arezzo nei primi mesi del 2025 e quest’anno vestirà la maglia dell’Under 17. Chissà se domenica sarà già protagonista.