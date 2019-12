Un sinistro di Belloni ad inizio ripresa stende il Gozzano: al Comunale l’Arezzo vince 1-0

La Società Sportiva Arezzo affronta il Gozzano nella diciottesima giornata del campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

Arezzo: Pissardo, Borghini, Belloni, Foglia, Cutolo, Luciani, Gori, Corrado, Caso, Baldan, Tassi. A disp: Daga, Mosti, Sereni, Picchi, Mesina, Ceccarelli, Piu, Benucci, Rolando, Sussi, Raja, Cheddira. All: Daniele Di Donato

Gozzano: Crespi, Tumminelli, Ugge, Guitto, Emiliano, Pozzebon, Rolle, Bruzzaniti, Fedato, Palazzolo, Rizzo. A disp: Fiory, Tordini, Bukva, Samba, Salvestroni, Gemelli, Vono, Tomaselli, Spina, Fasolo, Secondo, Zucchetti. All: David Sassarini.

Si parte!

8′ Arezzo pericoloso sulla fascia sinistra con Caso che entra in area, cross al centro ma la difesa del Gozzano si salva

9′ Ammonito Luciani

11′ Gori prova a girarsi con il sinistro dal limite: conclusione debole e centrale

12′ Occasione Arezzo! Caso per vie centrali si libera di un avversario, il suo destro piazzato termina di poco fuori

14′ Ancora Caso, si scatena nel dribbling saltando tre avversari: destro potente ma poco preciso

16′ Occasione Arezzo! Contropiede finalizzato da Cutolo con il sinistro: Crespi si supera e respinge in corner!

17′ Risponde il Gozzano: palla filtrante per Pozzebon, il numero 9 si gira con il sinistro ma spara fuori

22′ Destro di Foglia dal limite: palla fuori

23′ Che occasione per l’Arezzo! Cross di Tassi dalla destra sul secondo palo, Belloni stacca di testa ma Crespi respinge, la palla arriva a Cutolo che con il destro ribatte in porta ma ancora una volta Crespi si fa trovare pronto

25′ Spinge l’Arezzo! Sugli sviluppi di un corner la palla arriva sul destro di Foglia che con il destro non trova la porta di poco

44′ Ultimi minuti di gioco del primo tempo, la partita ha rallentato il suo ritmo, con l’Arezzo ancora alla ricerca del gol del vantaggio

45’+2 Fine primo tempo, Arezzo-Gozzano 0-0

Inizia il secondo tempo!

47′ GOOOOOOL AREZZO!!! Ha segnato Niccolò Belloni con il sinistro! Passiamo in vantaggio!

49′ Ancora Arezzo: Tassi appoggia per Caso che dal limite prova a piazzare il destro, palla fuori

50′ Qualche brivido per la difesa dell’Arezzo: il Gozzano commette fallo in attacco e gli amaranto si salvano

52′ Ammonito Ugge

57′ Arezzo in avanti, Belloni mette palla al centro rasoterra, Gori si gira con il sinistro ma la difesa del Gozzano respinge

62′ Triplo cambio per il Gozzano : escono Pozzebon, Palazzolo e Bruzzaniti, entrano Bukva, Tomaselli e Vono

63′ Doppio cambio Arezzo: escono Tassi e Belloni, entrano Picchi e Rolando

71′ Ammonito Tumminelli

72′ Doppio cambio Arezzo: escono Caso e Gori, entrano Piu e Mesina

72′ Cambio Gozzano: esce Tumminelli, entra Samba

76′ Ammonito Foglia

78′ Gozzano in avanti: sugli sviluppi di un corner, Samba ci prova con il destro ma spara alto

81′ Cambio Arezzo: esce Corrado, entra Ceccarelli

83′ Risponde l’Arezzo con un colpo di testa di Piu su calcio d’angolo, Crespi trattiene

84′ Cambio Gozzano: esce Rizzo, entra Spina

86′ Sinistro di Cutolo al volo! Palla alta

87′ Buona azione dell’Arezzo: Cutolo serve in profondità Mesina che con il destro di prima intenzione non trova la porta

88′ Azione personale di Cutolo sulla sinistra: il tiro da buona distanza viene respinto da Crespi sul primo palo

90′ Bel destro di Fedato dalla trequarti, Pissardo vola e respinge in corner

90′ Concessi 4′ di recupero

90’+4′ Finisce qui la partita! Arezzo-Gozzano 1-0

