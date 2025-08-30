NICOLUSSI CAVIGLIA È UN NUOVO CALCIATORE DELLA FIORENTINA

ACF
Fiorentina
comunica
di
aver
acquisito,
a
titolo
temporaneo
con
obbligo
di
riscatto
al
raggiungimento
di
determinate
condizioni,
il
calciatore
Hans
Nicolussi
Caviglia
dal
Venezia
F.C.
Nicolussi
Caviglia,
nato
ad
Aosta
il 18
giugno
2000,
è
cresciuto
nel
settore
giovanile della
Juventus
e,
dopo
aver
esordiato
in
Serie
A
con
la
maglia
bianconera,
nel
corso
della
sua
carriera,
ha
giocato,
in
Serie
A,
anche
con
la
Salernitana.
Nell’ultima
stagione
con
il
Venezia
è
sceso
in
campo
in
35
occasioni,
realizzando
4
reti
e
fornendo
3
assist.
Il
nuovo
calciatore
viola
vestirà
la
maglia
numero
14