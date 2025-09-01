La Fiorentina acquista Lamptey

ACF
Fiorentina
comunica
di
aver
acquisito,
a
titolo
definitivo,
i
diritti
alle
prestazioni
sportive
del
calciatore
Tariq
Lamptey
dal
Brighton
&
Hove
Albion
F.C.
Lamptey,
nato
ad
Hillingdon
(UK)
il
30 settembre
2000,
è
cresciuto
nel
settore
giovanile
del
Chelsea
mentre,
nelle
ultime
cinque
stagioni,
con
la
maglia
del
Brighton,
ha
collezionato
122
presenze
tra
Premier
League,
Europa
League,
FA
Cup
ed
EFL
Cup
mettendo
a
segno
5
gol
e
fornendo
12
assist.
Il
nuovo
calciatore
viola
vanta,
inoltre,
11
presenze
con
la
Nazionale
maggiore
del
Ghana.