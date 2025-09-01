La Fiorentina acquista Lamptey

ACF

Fiorentina

comunica

di

aver

acquisito,

a

titolo

definitivo,

i

diritti

alle

prestazioni

sportive

del

calciatore

Tariq

Lamptey

dal

Brighton

&

Hove

Albion

F.C.

Lamptey,

nato

ad

Hillingdon

(UK)

il

30 settembre

2000,

è

cresciuto

nel

settore

giovanile

del

Chelsea

mentre,

nelle

ultime

cinque

stagioni,

con

la

maglia

del

Brighton,

ha

collezionato

122

presenze

tra

Premier

League,

Europa

League,

FA

Cup

ed

EFL

Cup

mettendo

a

segno

5

gol

e

fornendo

12

assist.

Il

nuovo

calciatore

viola

vanta,

inoltre,

11

presenze

con

la

Nazionale

maggiore

del

Ghana.