PREVENDITA PER LA TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, AREZZO-VIS PESARO

Attiva da oggi, lunedì 1 Settembre, dalle ore 14:00, la prevendita per la terza giornata di Campionato Serie C Sky Wifi Arezzo-Vis Pesaro, in programma allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” sabato 6 Settembre, con inizio alle ore 17:30.

La vendita dei tagliandi nei punti vendita autorizzati e online terminerà il giorno della gara (sabato 6 settembre) alle ore 17:30.

Questi i punti vendita e i prezzi (consultabili anche nella sezione https://www.ssarezzo.it/biglietti-2-2/):

Amaranto Store Corso Italia, 19-21-23;

New Energy Valdichiana Hotel (reception) Rigutino est 183, Arezzo (AR);

Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri (https://shorturl.at/DqpjG);

Vieri Dischi, Corso Italia, 89 (https://shorturl.at/Xtgt8);

Tabaccheria Francini, Località Ponte a Chiani (https://shorturl.at/sandO);

Tutti i punti vendita autorizzati ticketone: https://www.ticketone.it/help/outlets/.

Questi i prezzi dei biglietti:

TRIBUNA CENTRALE: €45,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €25,00];

€45,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €25,00]; TRIBUNA LATERALE: €25,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €18,00];

€25,00* [6-14 anni €10,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €18,00]; CURVA SUD: €12,00* [6-14 anni €6,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €9,00];

€12,00* [6-14 anni €6,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €9,00]; CURVA NORD [ospiti]: €12,00* [6-14 anni €6,00] (acquistabili solo in prevendita).



*L’acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie.

BOTTEGHINO

La biglietteria dello Stadio Comunale è situata all’inizio di Viale Gramsci.

La biglietteria sarà attiva 2 ore e mezzo (dalle 15:00 del 6 Settembre) prima dell’inizio della partita.

TRIBUNA CENTRALE : €50,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00];

: €50,00 [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €30,00]; TRIBUNA LATERALE : €30,00 diritti di prevendita [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €22,00];

: €30,00 diritti di prevendita [6-14 anni €12,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €22,00]; CURVA SUD: €16,00 [6-14 anni €8,00; ridotto donne/over 65 e under 18 €10,00].

I BAMBINI SOTTO I 6 ANNI ENTRANO GRATIS (presentandosi senza il biglietto).

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando ma di raggiungere lo stadio per tempo al fine di evitare code e superare i controlli previsti dalle normative vigenti.

La Società Sportiva Arezzo ricorda che l’ingresso, per gli invalidi 100%, è completamente gratuito. Il titolo di accesso non potrà essere richiesto ed emesso il giorno della partita alla biglietteria principale dello stadio. Per le modalità di emissione, consultare la sezione accrediti https://www.ssarezzo.it/accrediti/

Le richieste di accredito chiudono giovedì 4 Settembre alle ore 16:00 https://www.ssarezzo.it/accrediti/.

L’acquisto del titolo di accesso è subordinato alla accettazione da parte dell’utente del codice di regolamentazione del comportamento del tifoso, del Codice Etico della società S.S. Arezzo s.r.l. e del “Regolamento d’uso” dell’impianto sportivo.

Tale documentazione è reperibile e consultabile sul sito internet ufficiale della società sportiva.