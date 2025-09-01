Tariq Lamptey: la carriera e alcune curiosità



Benvenuto

a

Tariq

Lamptey!



Nato

il

30

settembre

2000

a

Londra

ed

appena

an

otto

anni

entra

nel

settore

giovanile

del

Chelsea

Academy

dove

rimane

fino

al

2019.



Compie

il

suo

esordio

in

Premier

League

con

i

blues

grazie

a

Lampard

proprio

nello

stesso

anno

a

dicembre,

contro

l’Arsenal.

A

gennaio

2020

si

trasferisce

al

Brighton

compiendo

oltre

95

presenze

condite

anche

da

3

reti.



Lamptey,

da

prima,

ha

giocato

nelle

nazionali

U18,

U19,

U20

e

U21

dell’Inghilterra.



Più

tardi

poi

ha

scelto

di

rappresentare

la

nazionale

ghanese

a

livello

senior,

esordendo

nel

2022.

Ad

oggi

ha

collezionato

11

presenze

con

la

nazionale

maggiore.



È

un

terzino

destro

adattabile

anche

a

tutta

fascia

per

la

sua

grande

capacità

di

corsa.

Eccellente

nell’uno

contro

uno,

grazie

a

un

baricentro

basso

e

grande

reattività.

Viene

soprannominato

“Rocket”

(razzo)

per

la

sua

grande

velocità

di

corsa;

non

a

caso,

in

Premier

League

ha

registrato

velocità

massime

vicine

ai

36

km/h,

tra

i

top

del

campionato.



Ha

avuto

medie

di

oltre

2

dribbling

riusciti

a

partita

nelle

sue

stagioni

migliori

con

Brighton.



Nell’ultima

stagione

(2024-25),

pur

con

qualche

problema

fisico,

ha

offerto

4

assist

e

creato

oltre

25

occasioni

da

gol.



Nelle

interviste

Tariq

ha

raccontato

che

da

piccolo

passava

molto

tempo

a

disegnare

e

che

ancora

oggi

lo

trova

rilassante.

Oltre

al

disegno

un’altra

sua

grande

passione

è

la

musica.

Il

classe

2000,

infatti,

ascolta

molto

la

scena

musicale

africana

e

ghanese.



Infine

è

molto

legato

ai

cani,

ha

spesso

condiviso

foto

con

il

suo

bulldog

inglese

sui

suoi

profili

social.



Lamptey

è

l’ottavo

ghanese

nella

storia

a

vestire

la

maglia

della

Fiorentina.



Il

primo

fu

Ekye

,

poi

Salifu,

Agyei,

Acosty,

Ashong

ed

i

più

Kevin-Prince

Boateng

e

Duncan.