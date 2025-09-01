Tariq Lamptey: la carriera e alcune curiosità

Benvenuto
a
Tariq
Lamptey!
Nato
il
30
settembre
2000
a
Londra
ed
appena
an
otto
anni
entra
nel
settore
giovanile
del
Chelsea
Academy
dove
rimane
fino
al
2019.
Compie
il
suo
esordio
in
Premier
League
con
i
blues
grazie
a
Lampard
proprio
nello
stesso
anno
a
dicembre,
contro
l’Arsenal.
A
gennaio
2020
si
trasferisce
al
Brighton
compiendo
oltre
95
presenze
condite
anche
da
3
reti.
Lamptey,
da
prima,
ha
giocato
nelle
nazionali
U18,
U19,
U20
e
U21
dell’Inghilterra.
Più
tardi
poi
ha
scelto
di
rappresentare
la
nazionale
ghanese
a
livello
senior,
esordendo
nel
2022.
Ad
oggi
ha
collezionato
11
presenze
con
la
nazionale
maggiore.
È
un
terzino
destro
adattabile
anche
a
tutta
fascia
per
la
sua
grande
capacità
di
corsa.
Eccellente
nell’uno
contro
uno,
grazie
a
un
baricentro
basso
e
grande
reattività.
Viene
soprannominato
“Rocket”
(razzo)
per
la
sua
grande
velocità
di
corsa;
non
a
caso,
in
Premier
League
ha
registrato
velocità
massime
vicine
ai
36
km/h,
tra
i
top
del
campionato.
Ha
avuto
medie
di
oltre
2
dribbling
riusciti
a
partita
nelle
sue
stagioni
migliori
con
Brighton.
Nell’ultima
stagione
(2024-25),
pur
con
qualche
problema
fisico,
ha
offerto
4
assist
e
creato
oltre
25
occasioni
da
gol.
Nelle
interviste
Tariq
ha
raccontato
che
da
piccolo
passava
molto
tempo
a
disegnare
e
che
ancora
oggi
lo
trova
rilassante.
Oltre
al
disegno
un’altra
sua
grande
passione
è
la
musica.
Il
classe
2000,
infatti,
ascolta
molto
la
scena
musicale
africana
e
ghanese.
Infine
è
molto
legato
ai
cani,
ha
spesso
condiviso
foto
con
il
suo
bulldog
inglese
sui
suoi
profili
social.
Lamptey
è
l’ottavo
ghanese
nella
storia
a
vestire
la
maglia
della
Fiorentina.
Il
primo
fu
Ekye
,
poi
Salifu,
Agyei,
Acosty,
Ashong
ed
i
più
Kevin-Prince
Boateng
e
Duncan.