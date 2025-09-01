Empoli Football Club comunica che Manuel Gasparini è un nuovo calciatore azzurro.
Nato a San Daniele del Friuli il 19 maggio 2002, cresce nel settore giovanile dell’Udinese, con cui debutta in Serie A nella stagione 2020/21 nel match contro l’Inter. Nella stagione successiva passa al Legnago Salus, mentre nell’estate 2022 approda al Potenza in Serie C, con cui disputa 56 presenze complessive. Dopo una parentesi al Pescara, nella scorsa stagione veste la maglia della Clodiense, collezionando 30 gare. Ha vestito la maglia delle Nazionale Giovanili, giocando 28 gare dall’Under 15 all’Under 18 e prendendo parte alla fase finale dell’Europeo Under 17 del 2019, chiuso dagli azzurrini al secondo posto.
